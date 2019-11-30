Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezinde yapılıyor.



Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler, vatandaşlara vakitten tasarruf ettiriyor. İlk yolcu seferini 13 Mart tarihinde 245 kilometrelik Ankara - Eskişehir hattında yapmaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler (YHT) İstanbul, Konya ve Eskişehir'e yolcu taşımaya devam ediyor. Sefer yapmaya başladığı günden bugüne toplamda 50 milyon kilometrelik yolu geride bırakan trenlerin bakımı alanında uzman teknisyen ve mühendisler tarafından Ankara'da bulunan, TCDD Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde yapılıyor.



Büyüklük ve hizmet açısından Avrupa'da bir benzeri olmayan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bakım Merkezinde trenlere rutin bakımları yapılabilirken, herhangi bir sorun veya aksaklık oluşması durumunda ağır bakımlarda yapılabiliyor. Seferden dönerken trende oluşan aksaklıkları bir ekranda görebilen makinistler, bu aksaklıkları bakım merkezine doğru seyir halindeyken anında merkezde bulunan teknisyen veya mühendislere aktarabiliyor.



Yüksek Hızlı Trenlerin bakımı, onarımı ve aksam kontrolleri hakkında bilgiler veren Yüksek Hızlı Tren Bakım - Onarım Atölyesi Bakım Müdürü Bahadır Leventoğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan YHT Bakım Merkezi'nin 2017 yılında faaliyete geçtiğini, 50 bin metrekaresi kapalı 300 bin metrekare alana kurulu ve son derece modern araçlarla donatılmış bir tesis olduğunu ifade etti.



Tesiste Avrupa Standartlarında bakım hizmeti verdiklerini aktaran Leventoğlu, "Tesisimizde 40 tanesi mühendis olmak üzere 350'den fazla teknik personelle her gün 6 setimize (YHT) bakım hizmeti yapmaktayız. Tesisimize gelmeyen trenlerimiz Konya, Eskişehir veya İstanbul'da kalırsa eğer, orada bulunan teknik personelimiz bir sonraki gün için gerekli olan bakım, onarım, ikmal ve temizlik işlemini yaparak trenlerimiz yolculu servise hazırlanmakta" diye konuştu



Trenlerin günlük çalışma programlarının bir plan dahilinde yapıldığını aktaran Leventoğlu, bir gün sonra gelecek YHT'nin bir gün önceden belirlendiğini vurgulayarak, "Eğer gün içerisinde rutin dışı bir durum gelişmezse, plan dahilinde setlerimiz (YHT) 3 veya 4 gün arayla atölyemize gelir. Yolculuk esnasında trende herhangi bir arıza veya olumsuzluk oluşursa bakım onarım merkezimizin ilgili birimine kayıtlar düşüyor ve arkadaşlarımız arızaları inceledikten sonra gerekirse yolculu treni çekip atölyemize getirmekte" şeklinde konuştu.



Ayrıca Leventoğlu, Türkiye'nin filosunda 19 adet Yüksek Hızlı Tren bulunduğunu ve bunların 12 tanesinin gün içerisinde İstanbul, Eskişehir ile Konya'ya 44 defa sefer gerçekleştirdiğinin altını çizdi.



Trenler bakım için uygun pozisyonu aldıktan sonra, aynı anda iç, dış ve çatı bakımı yapabileceğimiz bir tesisimiz var. Teknik personellerimiz ve mühendis arkadaşlarımız tren içerisindeki kayıt cihazlarından ilgili kayıtları alarak arıza mevcutsa bunu giderirler, farklı bir mühendislik birimimiz ise trenler atölyeye gelmeden önce yaptığı kilometreye göre hangi bakımı yapılacaksa bununla ilgili planlama, programı yapar. Son aşamada trenin temizliği ile bir sonraki gün yolculara hizmet verebilmek için gerekli ikmaller yapılır ve yolcu taşımak üzere garlara gönderilir" ifadelerini aktardı.



Tren bakımlarını Avrupa Birliği Normları (EN) standartlarına uygun bir şekilde yaptıklarını kaydeden Leventoğlu, "Tesisimizde büyüklüğü ve park yollarının uzunlu itibariyle Avrupa'nın en büyük Yüksek Hızlı Tren Bakım Onarım Merkezi olma özelliğini taşıyor. Kullanılan cihazlarımız son teknoloji ile donatılmış olup, bakım hizmetinde hem Avrupa Birliği Normlarını hem de Uluslararası Demiryolu Normlarını karşılayacak şekilde hizmet vermekte. Çalışan tüm teknik personellerimiz ilgili branşlarında yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalanmış personellerdir" aktarımında bulundu.



Ayrıca Leventoğlu, filodaki 19 YHT ile 50 milyonun üzerinde yol yaptıklarını aktardı. - ANKARA