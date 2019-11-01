(Özel) Böyle forma aşkı görülmedi

Denizli'de 2008 yılında internet baktığı ve hoşuna giden çeşitli futbol takımlarının formalarını almaya başlayan 36 yaşındaki Ali Ekinci, 11 yılın sonunda 2 bini geçkin forma topladı. Gardırobu başta olmak üzere baza ve çekyat altlarında yüzlerce forma çıkaran Ekinci, akrabaları başta olmak üzere yakın çevresinin forma koleksiyonuna hayran olduğunu belirtti.



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ekinci bir merakla başladığı forma toplama işinde 2 bini geçkin formayı biriktirerek eşine ender rastlanan bir olaya imza attı. Ekinci, 2008'de başladığı forma toplama işinde Türkiye ile birlikte dünyanın tanınmış futbol kulüpleri başta olmak üzere, isimleri çok az duyulmuş takımlara ait 2 bine yakın forma topladı. Ekinci, formaları kendi odasında muhafaza ederken, formalarını yatak odasındaki gardırop ile birlikte baza ve çekyat altlarında saklıyor. Formalarına adeta tutku ile bağlı olan Ekinci, zaman zaman formalarını sakladığı yerlerden çıkararak odasına serip izliyor. Ekinci'nin yakın çevresi ve bazı akrabaları ise arada bir Ekinci'nin evine gelip forma koleksiyonuna bakıyor.



Kaza geçirip ölümden dönmesine rağmen forma aşkından vazgeçmedi



Forma aşkına İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Ekinci, formalarına adeta aşkla bağlı olduğunu söyledi. Ekinci, "İlk 2008 yılında forma biriktirme sevdam başladı, internetten baktım hoşuma gitti o gün bu gündür forma biriktiriyorum. Formalarımın hepsi orijinal. Ortalama 2 bin civarı formam var. Sergi açmayı hiç düşünmedim. Eşim dostum akrabalarım koleksiyonumu görünce hayran kalıyorlar zaman zaman da tepki çekiyorum" dedi.



Forma sevdası yüzünden Ankara'da Gençlerbirliği maçına giderken kaza geçirdiğini de söyleyen Ekinci, otobüsten camı kırarak kurtulduğunu ama buna rağmen forma toplam sevdasından vazgeçmediğini sözlerine ekledi. - DENİZLİ