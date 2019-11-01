Son Dakika Haberleri: Özel ekibin gözü karası: İsmail Hacıoğlu
Son Dakika Magazin Özel ekibin gözü karası: İsmail Hacıoğlu

Özel ekibin gözü karası: İsmail Hacıoğlu

6 saat önce

HALTERDE aşılması güç başarılara imza atan ve "dünyanın en iyi sporcusu" seçilen efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle beyazperdeye taşınıyor.

Özel ekibin gözü karası: İsmail Hacıoğlu, System.String[]

HALTERDE aşılması güç başarılara imza atan ve "dünyanın en iyi sporcusu" seçilen efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Süleymanoğlu'nu genç oyuncu Hayat Van Eck'in canlandırdığı film, 22 Kasım'da vizyona girecek. Hayat Van Eck'in Naim Süleymanoğlu'na olan benzerliğiyle dikkat çektiği "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde sürpriz bir isim de yer aldı. İsmail Hacıoğlu, filmde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Oyuncu, şampiyon haltercinin Türkiye'ye ilticası sırasında oluşturulan özel ekibin içinde yer alan gözü kara Mehmet Tunç karakterine hayat verdi.


DEV OYUNCU KADROSU


Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Barış Pirhasan'ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş de yer alıyor.

Naim Süleymanoğlu, İsmail Hacıoğlu, Van, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:02 
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