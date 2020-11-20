(Özel haber) Cüneyt Köz: "Bursaspor'a bir borcum var" - Son Dakika

(Özel haber) Cüneyt Köz: "Bursaspor'a bir borcum var"

20.11.2020 10:02
(Özel haber) Cüneyt Köz:

Bursaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Cüneyt Köz, "Benim Bursaspor'a bir borcum var. Hatalar elbette olabilir ama bunları telafi etmek de bizim elimizde.

Bursaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Cüneyt Köz, "Benim Bursaspor'a bir borcum var. Hatalar elbette olabilir ama bunları telafi etmek de bizim elimizde. Yapabileceklerimi biliyorum ve savaşa devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un Bayern Münih altyapısından yetişen futbolcusu Cüneyt Köz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, her zaman savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor'da tecrübesiyle ön plana çıkan ancak Menemenspor maçındaki bireysel hatası sonrası 11'de şans bulamayan Cüneyt Köz, "Ben her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu oldum. Futbol hatalar oyunu. Bugün bunu ben yaparım yarın başkası. Son olarak Menemenspor maçında takımımızın gol yemesiyle sonuçlanacak bir hata yaptım. Hocamız Mustafa Er'le bu maçın ardından konuştuk. Gerçekten moralim çok bozuktu. Ancak kendisi moralimi bozmamı söyledi ve benden beklentilerini dile getirdi. Daha sonra ilk 11'de şans bulamadım. Bunu da gayet doğal karşılıyorum. Profesyonel bir iş yapıyoruz sonuçta. Tekrar o formayı geri almak benim elimde. Bunun için var gücümle çalışıyorum. Bu dönemde taraftarımızın da eleştirilerine maruz kaldım. Onlar da haklı. Bursaspor, şartlar ne olursa olsun her zaman sahaya kazanmak için çıkar. Bunun bilincindeyim. Umarım en yakın zamanda formama kavuşur ve bazı şeyleri telafi edebilirim" diye konuştu.

"Bursaspor için yapmam gerekenleri henüz tamamlamadım"

"Benim Bursaspor'a bir borcum var" diyen Cüneyt Köz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon başında ben de işin kolayına kaçıp takımdan ayrılabilirdim. Ancak bunu kendime yediremezdim. Bursaspor için yapmam gerekenleri henüz tamamlamadım. Neler yapabileceğimi de biliyorum. Elbette şanssızlıklar yaşayabiliyoruz. Ancak telafi etmek de bizim işimiz. Defans hattı her ne kadar eleştirilse de ben rakiplere fazla pozisyon şansı verdiğimizi düşünmüyorum. İlk haftalardan sonra takım rayına oturdu. Belki kolay gol yiyoruz ama fazla pozisyon vermiyoruz. Geçen sezon çok daha fazla pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Şartlara göre iyiyiz ve daha da iyi olacağımıza eminim. Ayrıca takımda da çok güzel bir ahenk oldu. Arkadaşlık üst seviyede. Hocamız Mustafa Er de gerçekten çok kaliteli birisi. Hem insan hem de teknik adam olarak, futbolcuların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Onunla çalıştığımız için şanslıyız."

"Bayern Münih'te oynamayı kolay zannediyorlar"

Bayern Münih yıllarına dönen Cüneyt Köz, o günleri için şunları söyledi:

"8 yıl boyunca Bayern Münih'te oynadım. Altyapı kategorilerinin tümünde forma giydim. A takımla 2 sezon antrenmana çıktım. Genç yaşımda inanılmaz tecrübeler edindim. Ribery gibi, Müller gibi futbolcularla birlikte çalıştım. Genç kategorilerden A takıma gelene kadar 10'larca futbolcu eleniyor. O noktaya ulaşmak için çok büyük uğraşlar veriyorsunuz. Bayern Münih gibi bir takımın bünyesinde bulunmayı kolay zannediyor insanlar. Ayrıca, Almanya'da Alman futbolcularla aynı seviyede oynarsanız teknik adamların ilk tercihleri siz olmuyorsunuz. Türkiye'deki olduğu gibi yabancı futbolculara öncelik tanınmıyor. Bunun da bilincinde, Alman futbolculardan her zaman bir adım önde olmak için uğraştım. Ben Bayern Münih'ten erken ayrıldığımı düşünüyorum. 1 sene daha bekleseydim her şey çok farklı olabilirdi. Dresden'e gittiğim gibi sakatlık yaşadım. Bazen futbolda şansınız da olacak. Ben bunu Kayserispor'da oynarken de çok yaşadım. Futbolda sadece iyi çalışmak ve iyi oynamak yetmiyor. Şans da yanınızda olması gerekiyor." - BURSA

(Özel haber) Cüneyt Köz: Bursaspor'a bir borcum var
(Özel haber) Cüneyt Köz: Bursaspor'a bir borcum var
(Özel haber) Cüneyt Köz: Bursaspor'a bir borcum var

Bayern Münih, Cüneyt Köz, Bursaspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Cüneyt Köz: 'Bursaspor'a bir borcum var' - Son Dakika Spor


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