ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Zamanla yarışan 112 Acil Servis ambulans sürücülerine zorlu trafik eğitimi

Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servis ambulans sürücüleri, olay yerine hızlı ulaşmaları ve hastayı güvenle hastaneye yetiştirmeleri amacıyla Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi alıyor

Eğitimlerde, yılda yaklaşık 1750 paramedik ve acil tıp teknisyenine, olağan dışı yol ve hava şartlarında ambulans kullanabilme, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi, güvenli sollama, ayna kullanımı ve derinlik algısının geliştirilmesi gibi konular uygulamalı anlatılıyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- BDDK'ye 2021'de 200 bine yakın şikayet geldi

Kuruma ulaşan şikayet sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42,8 azalırken, en fazla şikayet 58 bin 42 adetle bireysel kredi konularında oldu

Geçen yıl denetim faaliyetleri kapsamında bankalara 61,1 milyon lira idari para cezası uygulandı

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Şarkılarını "sıfır atıkla" icra ediyorlar

Atık malzemelerden yaptıkları enstrümanlarla konserler veren Fungistanbul müzik grubu, son şarkılarında, bebek leğeninden ve oyuncaklardan yaparak tarbasin adını verdikleri enstrümanı kullandı

Grup üyesi Herman Artuç:

"Doğadaki her şey gibi insan da değişir ve dönüşür. Sen istersen, çöp diye bir şey yoktur"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkabileceği öngörülüyor

Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein:

"AB'nin Rus petrolünü ikame edebilmesi için yönünü Afrika, Orta Doğu ve ABD'ye çevirmesi gerekiyor"

Uluslararası Petrol Ekonomisti Mamdouh Salameh:

"Son gelişmeler petrol fiyatlarının mevcut 115 dolar seviyelerinden daha da yukarı çıkacağını gösteriyor"

Columbia Üniversitesi Kıdemli Araştırma Görevlisi Christof Rühl:

"Ürün tarafında küresel bir uyuşmazlık var. Benzin ve özellikle dizel fiyatları ham petrol fiyatlarından daha fazla arttı"

(Sibel Morrow/Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

5- Ayazağa Deresi'nin kokusu "dayanılmaz" oldu

Ayazağa Mahalle Muhtarı Mustafa Karaman:

"Ayazağa Deresi'nin bir an önce ıslah olması lazım. Yağmurda da su basıyor, bölgede yaşayanların can güvenliği yok"

Çocukları derenin yanındaki okulda eğitim gören Aynur Kara:

"Çocuklarım okuldan mide bulantısı şikayetiyle geliyor, yemek yemiyorlar. Biz çocuklarımızı bırakırken bile kokuya dayanamıyoruz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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