ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2022

10.05.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı tatilinde 551 bin 100 yolcu demir yoluyla şehirler arası seyahat ettiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Marmaray'dan 1 milyon 508 bin, Başkentray'dan 169 bin, İZBAN'dan 548 bin olmak üzere toplam 2 milyon 225 bin yolcu toplu taşımadan...

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı tatilinde 551 bin 100 yolcu demir yoluyla şehirler arası seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

" Marmaray'dan 1 milyon 508 bin, Başkentray'dan 169 bin, İZBAN'dan 548 bin olmak üzere toplam 2 milyon 225 bin yolcu toplu taşımadan ücretsiz faydalandı"

(Arife Yıldız Ünal/Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Her 3 kişiden biri 2070'te iklim göçmeni olabilir

Göç Araştırmaları Vakfı araştırmacısı Suzan Ilık Bilben:

"Sel, fırtına ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, 2010-2019 arasında afetlerden kaynaklı tüm yer değiştirme nedenlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu"

"Sera gazı salımlarında artışa yol açan sanayileşme ve onun yan ürünü olan yaşam tarzının yarattığı toplumsal, ekonomik ve ekolojik yıkımın yükü, halklar arasında hiç de adil olmayan bir şekilde paylaşılmaktadır"

(Dilan Pamuk/İstanbul)

3- Türk lirasıyla ihracat 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 arttı

Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat, geçen ay Nisan 2021'e kıyasla yüzde 59,7 artarak 8 milyar 467 milyon lira oldu

Ülkenin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ticaret hacmi nisanda 26 milyar lira olurken 4 aylık dönemde bu miktar 93,7 milyar liraya ulaştı

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Melek yatırımcılar başlangıç aşamasındaki girişimlere 21,4 milyon lira sermaye aktardı

Türkiye'de bireysel katılım sermayesinin devreye girdiği 2013 yılından bu yana 158 melek yatırımcı, 50 yatırıma kaynak sağladı

Söz konusu dönemde toplam 734 melek girişimci lisansı düzenlendi

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de düğün sezonu açıldı Köyceğiz'de düğün sezonu açıldı Ramazan Bayramı tatilinde 551 bin 100 yolcu demir yoluyla şehirler arası seyahat etti Ramazan Bayramı tatilinde 551 bin 100 yolcu demir yoluyla şehirler arası seyahat etti

Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı, Marmaray, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2022 - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement