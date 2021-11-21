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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Kasım 2021

21.11.2021 10:44
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Kasım 2021

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyorŞehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluk 1 Nisan 2022'de sona erecekUygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 846 lira ceza kesilecekMASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: "Sürücüler hem kendi hem...

6 Nisan 1920

1- Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluk 1 Nisan 2022'de sona erecek

Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 846 lira ceza kesilecek

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak, bir an önce lastik değişimini yapmalılar"

"Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TOGG, Türk otomotiv tedarik sanayi için "tam bir boy aynası"

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam:

"Türk otomotiv sanayisi bir aracın yüzde 80'ini üretebilir durumda. Elektrikli araçta doğru dönüşümü yapamazsak bu oranın yüzde 30 ila yüzde 15 arasındaki bir rakama gerilemesi söz konusu"

"TOGG projesi hepimiz için tam bir boy aynası. Sadece rekabetçilik anlamında değil, bir elektrikli araçta neyi yapıp, neyi yapamadığımızı görüyoruz"

"Yeni yatırımların iki nedeni var. Birincisi Türk otomotiv tedarik sanayisinin gelmiş olduğu seviye, ikincisi de Türkiye'de ana sanayilerin lanse etmiş oldukları, tanıtmış oldukları yeni platformlar"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- UNESCO listesindeki Harran'da ilk medrese yapısı ortaya çıkartıldı

Dönemin bilim merkezi olan ve 300'ün üzerinde bilim insanının bulunduğu Harran'da, seyyahların notlarında yer alan 5 medreseden ilkinin kalıntılarına ulaşıldı

Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal:

"Harran'ın 5 medresesi olduğu biliniyordu. İlk kez Harran'ın bu bilinen medresesinin birine burada rastladık. Toprak üstünde 24 oda belirledik. 5 oda ile medresenin anıtsal kapısını tamamen, revakını ise kısmen açığa çıkardık"

Harran Kaymakamı Cihat Koç:

"Dünyanın ilk üniversitesi Harran'da. Bu üniversitenin bütün kalıntılarını açığa çıkarma yolunda ciddi bir çalışma yapıyoruz"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Muşlu çocuklar "Köyvivor" parkuru ile eğleniyor

Muş'ta 3 yıl önce hayata geçirilen "Köyvivor Projesi" kapsamında en ücra köylere giden ekipler, çeşitli oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor

Proje koordinatörü ve gençlik lideri Erol Çalışcı:

"15 köyde 2 bin öğrenciye ulaştık. Projenin sonunda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle köy çocuklarımızın mutluluklarına ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmaya çalışıyoruz"

Yarışmaya katılan çocuklardan Fatih Akdeniz:

"Çok mutlu oldum ve eğlendim. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Arkadaşlarımla güzel zaman geçirdim"

(İbrahim Yaldız/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Türkiye, Aralık, Aydın, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Kasım 2021 - Son Dakika


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