ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye, 2021'de sınai mülkiyet başvuru ve tescillerinde pozitif ayrıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"2021'de devam eden Kovid-19 salgınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmayı başardık"

"Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi. Halen Avrupa Birliği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- SGK geçen yıl 8,2 milyar lira "rapor ödemesi" yaptı

Ödemelerin 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8 milyar liralık bölümü hastalık ve 1,8 milyar lirası analık kapsamındaki istirahat sebebiyle gerçekleştirildi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, kız bebeklere en çok "Zeynep", erkek bebeklere "Yusuf" ismi verildi

(Kemal Karadağ/Ankara)

4- Yabancı turist kış tatili için rotayı Türkiye'ye çevirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Türkiye'de kar kalitesi ve pist altyapısıyla öne çıkan kayak merkezleri, vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçiler tarafından da son yıllarda artan oranda tercih ediliyor. Kış döneminde öne çıkan termal turizm, üçüncü yaş turizmi, spor turizmi gibi alanlarda da Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip bulunuyor"

"Yurt dışından ülkemize gelen erken rezervasyon taleplerine bakıldığında 2021 yılına göre yüzde 50'nin üzerinde artıştan bahsetmemiz mümkün"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

5- İzmir'de keşfedilen yeni bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı

Hanımeligiller ailesine mensup yeni türe bölgede yaşayan efelerden yola çıkılarak "Efe çenberi", bilimsel olarak ise 2019'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "Kanautia goecmeni" adı verildi

(Halil Fidan/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İstanbul'da hatlı minibüsler en çok ruhsatsız çalışma ve fazla yolcudan ceza aldı

Zabıta ekiplerince geçen yıl yapılan 33 bin 186 denetimde tespit edilen 3 bin 810 ihlalin 780'ini ruhsatsız çalışma, 754'ünü de fazla yolcu oluşturdu

Denetimlerde, 2 bin 937 minibüse ihlalden 1 milyon 271 bin 922 lira, 393 minibüs şoförüne de 80 bin 172 lira para cezası uygulandı (Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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