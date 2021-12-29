ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- RÖPORTAJ-TÜSEB Başkanı Akdoğan, yerli aşı TURKOVAC'ın 20 aylık serüvenini AA'ya anlattı:

"Acil kullanım onayı alan aşımıza yönelik ülkemizin başvurusu için gerekli girişimleri DSÖ nezdinde başlattık. DSÖ'den şu an geri dönüşler ulaşıyor, oradan talep edilen belgeleri de karşılayarak başvuru yapılacak"

"Farklı 3-4 komite çalışmaları inceledi, oradaki bilim insanlarımızın onayları ile aşı çalışmaları seri üretim aşamasına geldi. Bu TURKOVAC'ın güvenlik ve etkinliği noktasında herhangi bir tereddüt olmadığının göstergesidir"

"TURKOVAC'ın Delta varyantına karşı etkinliğine de bakıldı, diğer inaktif aşıya kıyasla daha iyi sonuçları gördük"

"TURKOVAC inaktif, neredeyse 100 yıllık bir teknolojiyle üretilmiş bir aşı. Bir bilim insanı olarak bu benim için güvenlilik demek aslına baktığımızda. O nedenle de üç doz Sinovac aşısı olmuştum, dördüncü dozumu TURKOVAC ile olacağım"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Bankacılık sektörü 2022'de ülke ekonomisini desteklemeye devam edecek

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran:

"Bankacılık sektörümüzün kapsayıcı ve değer yaratan bir yaklaşımla 2022 yılında da ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam edeceğine inanıyorum"

"Kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü, öncelikle TL mevduata yönelimin yeniden sağlanması bakımından önem taşıyor. Bununla beraber, müşterilerimizin ikna olmaları halinde bankacılık sektöründe kronik bir mesele olan kısa vadeli mevduat tercihinin de kısmen değişmesi ve daha uzun vadenin tercih edilmesi söz konusu olabilecek"

"Enflasyonu çözmeden bizim herhangi bir şekilde bir yatırımcıyı, bir fon sağlayıcıyı, mevduat müşterisini ikna etmemiz mümkün değil. Bu süreci, sabırla, kararlılıkla, yan yollara sapmadan, açık ve net bir iletişim kurarak yürütmeliyiz"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya:

"Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor"

"Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek, indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü

Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği korumak için çalışma yapan KuzeyDoğa Derneği yetkilileri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalayıp verici taktıkları kurdun doğal yaşamdaki 6 aylık hareketlerini izledi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban:

"Edirne ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık 1674 kilometre. Bu sene yakaladığımız 4 yaşındaki kurdumuz, verici takıldıktan sonra 6 ayda 1600 kilometre yol katetti ve yaklaşık 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullandı"

"Özellikle ülkemizde oluşturulacak yeni parklar açısından elde ettiğimiz veriler çok önemli. Çünkü bu hayvanların kullandıkları alan büyüklüğünü ve yürüdükleri mesafeyi bilmek, yeni planlanacak alanların yüz ölçümlerinin ne kadar büyük olması gerektiğini gösteriyor"

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk okçuluğunun altın yılı

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, Türkiye'ye okçuluk branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "2021 Türk okçuluğunun altın yılı oldu"

"2024 Paris Olimpiyatları'nın startını verdik. Umuyorum, 2024'te de Türk okçuluğu layık olduğu yeri alacaktır. Bu sefer olimpiyatlara takım halinde gitmek istiyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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