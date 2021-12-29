Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021

29.12.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021

RÖPORTAJ-TÜSEB Başkanı Akdoğan, yerli aşı TURKOVAC'ın 20 aylık serüvenini AA'ya anlattı: "Acil kullanım onayı alan aşımıza yönelik ülkemizin başvurusu için gerekli girişimleri DSÖ nezdinde başlattık.

6 Nisan 1920

1- RÖPORTAJ-TÜSEB Başkanı Akdoğan, yerli aşı TURKOVAC'ın 20 aylık serüvenini AA'ya anlattı:

"Acil kullanım onayı alan aşımıza yönelik ülkemizin başvurusu için gerekli girişimleri DSÖ nezdinde başlattık. DSÖ'den şu an geri dönüşler ulaşıyor, oradan talep edilen belgeleri de karşılayarak başvuru yapılacak"

"Farklı 3-4 komite çalışmaları inceledi, oradaki bilim insanlarımızın onayları ile aşı çalışmaları seri üretim aşamasına geldi. Bu TURKOVAC'ın güvenlik ve etkinliği noktasında herhangi bir tereddüt olmadığının göstergesidir"

"TURKOVAC'ın Delta varyantına karşı etkinliğine de bakıldı, diğer inaktif aşıya kıyasla daha iyi sonuçları gördük"

"TURKOVAC inaktif, neredeyse 100 yıllık bir teknolojiyle üretilmiş bir aşı. Bir bilim insanı olarak bu benim için güvenlilik demek aslına baktığımızda. O nedenle de üç doz Sinovac aşısı olmuştum, dördüncü dozumu TURKOVAC ile olacağım"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Bankacılık sektörü 2022'de ülke ekonomisini desteklemeye devam edecek

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran:

"Bankacılık sektörümüzün kapsayıcı ve değer yaratan bir yaklaşımla 2022 yılında da ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam edeceğine inanıyorum"

"Kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü, öncelikle TL mevduata yönelimin yeniden sağlanması bakımından önem taşıyor. Bununla beraber, müşterilerimizin ikna olmaları halinde bankacılık sektöründe kronik bir mesele olan kısa vadeli mevduat tercihinin de kısmen değişmesi ve daha uzun vadenin tercih edilmesi söz konusu olabilecek"

"Enflasyonu çözmeden bizim herhangi bir şekilde bir yatırımcıyı, bir fon sağlayıcıyı, mevduat müşterisini ikna etmemiz mümkün değil. Bu süreci, sabırla, kararlılıkla, yan yollara sapmadan, açık ve net bir iletişim kurarak yürütmeliyiz"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Perakendeciler 1 ay içinde fiyatların yüzde 40 ineceğini öngörüyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya:

"Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor"

"Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek, indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü

Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği korumak için çalışma yapan KuzeyDoğa Derneği yetkilileri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalayıp verici taktıkları kurdun doğal yaşamdaki 6 aylık hareketlerini izledi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban:

"Edirne ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık 1674 kilometre. Bu sene yakaladığımız 4 yaşındaki kurdumuz, verici takıldıktan sonra 6 ayda 1600 kilometre yol katetti ve yaklaşık 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullandı"

"Özellikle ülkemizde oluşturulacak yeni parklar açısından elde ettiğimiz veriler çok önemli. Çünkü bu hayvanların kullandıkları alan büyüklüğünü ve yürüdükleri mesafeyi bilmek, yeni planlanacak alanların yüz ölçümlerinin ne kadar büyük olması gerektiğini gösteriyor"

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk okçuluğunun altın yılı

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, Türkiye'ye okçuluk branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "2021 Türk okçuluğunun altın yılı oldu"

"2024 Paris Olimpiyatları'nın startını verdik. Umuyorum, 2024'te de Türk okçuluğu layık olduğu yeri alacaktır. Bu sefer olimpiyatlara takım halinde gitmek istiyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, TURKOVAC, Röportaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021 - Son Dakika


Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır         
10:47
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz         
10:38
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32

Son Dakika Haberleri
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:57:30. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement