(Özel haber) Tamer Taşpınar: "Sporcularımızda bir problem yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Tamer Taşpınar: 'Sporcularımızda bir problem yok' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Tamer Taşpınar: "Sporcularımızda bir problem yok"

6 saat önce

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, olimpiyatların ertelenmesiyle büyük bir belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi.

(Özel haber) Tamer Taşpınar:

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, olimpiyatların ertelenmesiyle büyük bir belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Taşpınar, sporcularında herhangi bir sağlık sorununun da olmadığını açıkladı.


Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Alınan karar sonrası spor camiası üzerindeki belirsizliğin ortadan kalktığını belirten Taşpınar, "Koronavirüs tüm dünyayı kaplamış bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlar ortada. Tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun haline geldi. Kimse 'Bana ne' diyemez. Hiçbir devler 'Ben tedbirlerimi alırım' diyemez. Spor camiası olarak bizim de seçmelerimiz devam ediyordu olimpiyatlar için. Olimpiyatlarda yarışacak sporcuların yüzde 40'ı daha belli olmamıştı. Bu nedenle kota yarışları devam ediyordu. Romanya'da Gençler Dünya Şampiyonası vardı. Moskova'da Büyükler Avrupa Şampiyonası vardı. Bu iki turnuva kota veriyordu olimpiyatlara. Bunlar iptal edilince kocaman bir belirsizlik ortaya çıktı. Tedirgin ve merakla bekliyorduk. IOC açıklama yaptı ve ertelendiğini duyurdular. Kuvvetle gelecek yıl aynı aylarda yapılacak. Güzel olan şey 2021'de yapılacak ama 2020 Tokyo diye anılacak. Bazı ülkeler bu karardan önce oyunlara katılmayacaklarını açıklamışlardı. Sağlık söz konusu olunca ertelensin diyoruz. İnşallah en kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Bu virüs bize şunu gösterdi; dünya aslında çok küçük. Hiçbir topluluk dünyadan gayri değil. Görünmeyen şekilde insanlık birbirine bağlı. Bunu net gördük. Yeryüzünü tabiatı saygı duymamız lazım. Bunu gördük" dedi.


Sporcuları ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Taşpınar, "Devamlı görüşme halindeyiz. Toplu antrenmanlarımız yok. Halter, evde yapılacak bir çalışma değil. Geri kaldığınızda hemen formunuzu kaybediyorsunuz. Kota alma ihtimali olan sporcularımız tek başlarına bazı salonlarda gerekli sağlık tedbirleri ve güvenlik önlemleri alınmış halde çalışıyor. Sporcularımızın sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok. Devlet gerekli tedbirleri aldığında bizim yurt dışındaki müsabakalarımıza daha bir ay gibi süre vardı. Hemen iptal edildi. Gitmememiz bizim için bir avantaj oldu. Kamplarımızı da iptal ettik. Evlerimizden çıkmıyoruz ve bize verilen mesajları uyguluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Tamer Taşpınar, Taşpınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:02 Kaynak: İHA

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