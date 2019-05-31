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(Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı sarıya büründü

54 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı bahar mevsimiyle birlikte açan çiçeklerle sarıya büründü.

(Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı sarıya büründü, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı bahar mevsimiyle birlikte açan çiçeklerle sarıya büründü.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretine uğruyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte farklı bir güzelliğe bürünen tarihi mezarlık açan düğün çiçekleriyle birlikte sarı renge büründü. Yılın bu mevsiminde bölgeye gelen ziyaretçileri sarı örtü karşılarken yeşil ve sarı renklerin mezar taşlarıyla bütünleşmesi seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Mezarlığı ziyaret eden ziyaretçilerden Ahmet Çakmak, ilk defa tarihi mezarlığı gördüklerini ve çok etkilendiklerini belirterek; " Mersin'de yaşıyoruz. Ablam Bitlis Ahlat'a atandı bizde onu görmek için buraya geldik. Selçuklu Mezarlığı'nı ziyarete geldik. Burası gerçekten de çok güzel bir yer. Baharın gelişiyle her yer yeşil ve sarı. Doğasıyla tarihiyle bütünleşmiş bir yer. Gerçekten de herkesin gelip görmesi gereken bir yer" dedi.

Mezarlığa ziyaretçi getiren Mehmet Akbulut isimli tur rehberi de, "Son yıllarda ülkemizin turizm değerleri açısından yükselen destinasyonu Van ve çevresinde bulunmaktayız. Van gerçekten ülkemizin yükselen bir değeri son yıllarda özellikle. Bir butik Van turu boyunca bir takım yerler görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Doğubeyazıt'taki İshak Paşa Sarayı, ondan sonra Muradiye Şelalesi'ni görüyorsunuz. Yine Anadolu'nun tapusu diye adlandırdığımız şuan da Büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı içerisinde bulunmaktayız. Buradaki kazıyı yapanları da tanıyorum ben. Oldukça etrafın temiz olduğunu görüyoruz, bakımlı olduğunu görüyoruz" dedi.

210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlık, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:47 Kaynak: İHA
Bitlis, Ahlat, Selçuklu, Güncel
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