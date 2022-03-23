Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı! - Son Dakika
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Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!

23.03.2022 14:17

Bingöl'de mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli, son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin kıyafetleri ile törene katılan Merve İli, "Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi" ifadelerini kullandı.

Dün Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan polisler Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 polis, kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Birol İli'nin acı haberi, Erzurum'un merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesi ve yakınları, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Evlilik yıl dönümünde şehit eşini, özel harekatçı kıyafetiyle uğurladı: Bana şehadetini armağan etti

Serap-Erol İli çiftinin oğlu Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli'nin cenazesi, dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilerek Mareşal Hastanesi morguna konuldu. Şehit polisin naaşı sabah saatlerinde alınarak merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi.

Evlilik yıl dönümünde şehit eşini, özel harekatçı kıyafetiyle uğurladı: Bana şehadetini armağan etti

"ARMAĞAN OLARAK ŞEHADETİNİ VERDİ"

Cenaze törenine eşinin kıyafetini giyerek katılan öğretmen Merve İli, gözyaşlarını tutamadı. Kendisini teselli etmeye çalışan eşinin meslektaşlarına, "Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi. Onun emaneti olan yavrumuza çok iyi bakacağım" dedi.

Evlilik yıl dönümünde şehit eşini, özel harekatçı kıyafetiyle uğurladı: Bana şehadetini armağan etti

"SENİ GÖREVE GİTTİ SAYACAĞIZ"

Merve İli daha sonra oğlu Metehan ile birlikte musalla taşındaki Türk bayrağına sarılı naaşın yanına gitti. Oğlu ile birlikte eşinin tabutunu öpen Merve İli, "Bak, bir şey diyeceğim sana şimdi, sen gittin ya ben buradayım, oğlun, anan baban da burada. Sen oğlunu merak etme. Ben oğlunu dedelerine götürürüm. Senin aklın bizde kalmasın. Ben her şeyi yapabiliyorum biliyorsun ya. Sen görevde olduğun gibi. Sen orada güzel güzel uyu kurban olduğum, bizi merak etme. Artık seni 'göreve gitti' sayacağız, hani hep bizi bırakıp gidiyordun ya. Seni yine görevde bileceğiz. Oğlumuza çok iyi bakacağım. Ona hem analık hem babalık yapacağım" diye konuştu.

Evlilik yıl dönümünde şehit eşini, özel harekatçı kıyafetiyle uğurladı: Bana şehadetini armağan etti

Eşinin fotoğrafını tutan bir özel harekat polisinin ağladığını gören Merve İli, onun elini tutarak "Hepinize bu kıyafetler çok yakışıyor. Allah, sizleri korusun" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Erzurum Valisi Okay Memiş, şehit eşine taziye dileklerini iletti.

BAKAN YARDIMCISI VE VEKİL DE KATILDI

Cenaze törenine katılan kadın polisin kucağına aldığı şehit oğlu Metehan İli, etrafında olup bitenden habersiz, cami avlusunda gördüğü kediye ilgi gösterdi. Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve polis katıldı. Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit polisin naaşı toprağa verilmek üzere merkez Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit Mahallesi'ne götürüldü.

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Özel Harekat, Evlilik, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı! - Son Dakika


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