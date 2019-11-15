Son Dakika Haberleri: Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular
Son Dakika Yaşam Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular - Son Dakika

Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular

7 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilkokulunda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Mehmet Ş.'nin Okul Müdürü Fuat Bayri'nin Simav İlçesine bağlı Boğazköy de bulunan Paşa isimli köpeği resimlerden görerek görmek istemesi okul İdaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü seferber etti.

Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilkokulunda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Mehmet Ş.'nin Okul Müdürü Fuat Bayri'nin Simav İlçesine bağlı Boğazköy de bulunan Paşa isimli köpeği resimlerden görerek görmek istemesi okul İdaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü seferber etti.


Özel öğrenci Mehmet'in ısrarlarına dayanamayan Şaphane İlkokulu Müdürü Fuat Bayri, Mehmet'in hayalini İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz'a iletti. Mehmet. Müdür Metin Koz'a da Paşa'yı görmek isteğini söyleyince durum İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'na bildirildi. Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Okul Müdürü Fuat Bayri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Mehmet'in öğretmeni Gonca Baydemir ile birlikte 53 kilometre uzaklıkta bulunan Paşa isimli köpeğin yanına giderek Mehmet buluşturdu.


Yaklaşık 2 saat süren ve duygulu anların yaşandığı buluşmadan memnuniyetini müdürlerine sarılarak gösteren Mehmet Ş.'nin mutluluğunu görünce çok mutlu olduklarını söyleyen Şaphane İlokul Müdürü Fuat Bayri, " bu hayalin gerçekleşmesi için destek veren Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Milli Eğitim Müdürümüz Metin Koz'a şükranlarımızı sunuyoruz. Özel öğrenci Mehmet'i mutlu görmek bizleri de mutlu etti" dedi. - KÜTAHYA

Okul Müdürü, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:46:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]