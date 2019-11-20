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Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Park halindeki tıra çarptı, motoru metrelerce fırladı - Son Dakika

(Özel) Park halindeki tıra çarptı, motoru metrelerce fırladı

6 saat önce

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarpan otomobil refüje savruldu.

(Özel) Park halindeki tıra çarptı, motoru metrelerce fırladı, System.String[]

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarpan otomobil refüje savruldu. Otomobilin motor kısmı metrelerce ileriye fırlayarak alev topuna döndü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaşanan feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Pazartesi akşamı saat 22: 30 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için yola çıkan S.Ç., bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki tıra ardından da refüje savruldu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Otomobilden kopan motor, alev topuna döndü


Park halindeki tıra çarptıktan sonra refüje savrulan otomobilin motor kısmı metrelerce ileriye fırlayarak bir anda alev topuna döndü. Karşı yönden gelen başka bir araç sürücüsünün, fırlayan motorun üstüne doğru geldiğini fark ederek ani fren yapması faciayı önledi. Araç kullanılamaz hale gelirken, arabanın kaza sonraki hali olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.


Otomobilin park halindeki tıra çarparak motorunun fırladığı kaza kamerada


Sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, park halindeki tıra çarparak, motoru fırladığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin, tıra çarptığı sonrasında refüje savrularak motorunun metrelerce ileriye fırlayıp alev topuna döndüğü görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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