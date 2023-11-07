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Özgür Özel: Selvi Kılıçdaroğlu bana '39 milletvekili belirlenirken, orada olmadığınızı söylemeniz doğru olmadı' dedi - Son Dakika

Özgür Özel: Selvi Kılıçdaroğlu bana '39 milletvekili belirlenirken, orada olmadığınızı söylemeniz doğru olmadı' dedi

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sırasında Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Selvi Hanım'ın kendisine ''Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'Orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum'' dediğini açıklayan Özel, ''Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen kurultayında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini sona erdirerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, kurultayda büyük ses getiren Selvi Kılıçdaroğlu diyaloğuna ilişkin açıklamada bulundu.

"OĞUZ KAAN SALICI DIŞINDA KİMSE BİLMİYORDU"

Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'Orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum" dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim" diye konuştu.

"HANÇERLEMEK İÇİN İHANET İÇİNDE OLMAK LAZIM"

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından hançerlendiği yönündeki sözlerini üzerine alınıp alınmadığına yönelik soruya da yanıt veren Özel, "Hiç üstüme alınmadım. Hançerle­mek için ihanet içinde olmak lazım. Genel başkana hiç ihanet etmedim. Eğer bu iddiayı koymak (aday olmak) ihanet ise, koymasam kendime, par­tiye, doğruyu söylemeğim için genel başkana ihanet etmiş olurdum. Çünkü sokak değişim diyor. Sokak diyor ki "Böyle devam ederseniz sizinle ilişki­mizi keseceğiz." O yüzden hiç üstüme alınmadım" dedi.

"KEMAL BEY O RUH HALİNDEN YARARLANMAK İSTEDİ"

"Kılıçdaroğlu hançerle neyi kastediyor?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Kurultaya yönelik kullanıldı. Ama delege o hissiyatı satın almadı. Benim genel başkana ihanet etmediğimi dü­şünüyor. Çünkü hançerleyen birisine CHP delegesi oy vermez. Salonda, lider değişimine itirazın olmadığı ama Kemal Bey'i sakınan bir ruh halinin olduğu ortadaydı. Kemal Bey o ruh halinden yararlanmak istedi. Bizi kas­tetmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Hukuk Özgür Özel: Selvi Kılıçdaroğlu bana '39 milletvekili belirlenirken, orada olmadığınızı söylemeniz doğru olmadı' dedi - Son Dakika


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