Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

31.03.2026 07:44
CHP’nin kurultay davası öncesinde Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu gece yarısı takipten çıkması dikkat çekti. Sosyal medyada bu hamle, olası “mutlak butlan” kararı tartışmalarıyla ilişkilendirildi. CHP’li Gökhan Günaydın’ın “B planımız hazır” açıklaması sonrası gözler yarınki duruşmaya çevrildi; kararın parti içinde dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın kritik duruşması öncesinde parti içinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gece yarısı yaptığı sosyal medya hamlesi gündeme damga vurdu.

GECE YARISI TAKİP KRİZİ

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu hamle, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA “BUTLAN” YORUMU

Özel’in bu adımı, sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edebileceği” yönündeki iddialara tepki olarak yorumlandı. Kurultay davası öncesi gelen bu hamle, parti içi dengelere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZLER YARINKİ DURUŞMADA

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava süreci, parti yönetimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

“YARIN KARAR ÇIKABİLİR”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir canlı yayında davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın, Adalet Bakanlığı’nda yaşanan değişimin ardından süreçte farklı bir gelişme beklediklerini belirterek, “Evet bir değişiklik bekliyoruz, ancak B planımız hazır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, mahkemenin CHP kurultayıyla ilgili “mutlak butlan” kararı alabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM ARTABİLİR

Dava öncesi yaşanan sosyal medya hamlesi ve yapılan açıklamalar, CHP içinde gerilimin artabileceğine işaret ederken, yarınki duruşmadan çıkacak olası kararın parti yönetiminde önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

07:34
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran’da kullandı
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı
07:16
Trump görüntüleri paylaştı İran’ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar
Trump görüntüleri paylaştı! İran'ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar
05:00
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
02:55
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
20:35
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
