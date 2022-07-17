ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR - Son Dakika
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ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR

17.07.2022 12:11

MERSİN'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildi.

MERSİN'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildi. Ağacın yaprakları kuruyunca fark edilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi.

AĞACIN BAKIMI YAPILDI, GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Neredeyse yaprakları tamamen kuruyan ağaç ise, belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Belediye ekipleri, bölgeye gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. (DHA)

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Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular Başkan Aydın: 'Hızlı Tren Yenişehir'e değer katacak' Başkan Aydın: 'Hızlı Tren Yenişehir'e değer katacak'
Kaynak: DHA

Adnan Menderes, Özgecan Aslan, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR - Son Dakika
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