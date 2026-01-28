Özgür Özel: Bağcılar'da Uyuşturucu Sorunu ve Seçim Vurgusu - Son Dakika
Politika

Özgür Özel: Bağcılar'da Uyuşturucu Sorunu ve Seçim Vurgusu

Özgür Özel: Bağcılar\'da Uyuşturucu Sorunu ve Seçim Vurgusu
28.01.2026 23:33
CHP lideri Özgür Özel, Bağcılar'da mitingde uyuşturucu sorununa dikkat çekti, seçim çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Bağcılar'da katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, 1992 yılından beri Bağcılar'da belediye seçimleri yapıldığını, CHP'nin burada hiç kazanamadığını, ilçeye küsmediklerini, kusuru kendilerinde bilip çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Eylemlerin 85'incisinin gerçekleştirildiğini anımsatan Özel, Bağcılar'da ve Türkiye'de iktidar olacaklarına söz verdiğini belirtti.

Bugün Silivri'ye gittiğini belirten Özel, görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Maalesef çeteler bu ilçeyi sarmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisinin buna bir çözümü var mı? Yok. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 19'dan 16'ya gerilemiş. Kayıtlara, 12 yaşında uyuşturucu kullanımı dahi girmiş. Tedavi başvuruları iki kat, uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmış."

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ulusal seferberlik ilan edeceklerini anlatan Özel, kara parayı takip edip baronların ve çetelerin tepelerine çökeceklerini dile getirdi.

Sosyal politikalarla birlikte tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacaklarını kaydeden Özel, "Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Annesinden günahsız doğan çocuk, 14 sene sonunda suç makinesine dönmeyecek. Onun işlediği cinayet, onun yaktığı yürek bu ülkede anaları ağlatmayacak. Ahmet Minguzziler olmayacak, Atlaslar olmayacak. Ahmetler, Atlaslar anasının babasının yanında güvenle büyüyecek. Bunların hepsinin hesabı sorulacak." ifadelerini kullandı.

Özel, bugün Gazze'de kirli bir oyun oynandığını dile getirerek, Filistin meselesinin milli mesele olduğunu kaydetti.

Filistin'in dostu olduklarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın dostu olmadıklarını aktaran Özel, "Erdoğan'a soruyorum? 71 bin canın katiline savaş kahramanı diyen adamdan Filistin'e ne fayda gelir? 71 bin, çoğu kadın ve bebek katleden adamın sırtını sıvazlayan Trump'tan Filistin'e ne fayda gelir? O topraklara kumarhaneler yaptıran, beş yıldızlı oteller yaptıran, önündeki hidrokarbonlara çökmek için 50 tane takla atan Trump'ın oyununa alet olmamaya, o heyete girmemeye, o heyete kimseyi vermemeye, Filistin'i satmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Girdiği herhangi bir seçimde partisinin birinci parti olmaması durumunda siyaseti bırakacağını söyleyen Özel, seçim çağrısı yaparak, "Buradan ilan ediyorum martın sonunda bütün belediye meclis üyelerimi istifa ettirmeye, sen de yapacaksan İstanbul'da tüm belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Benim adayım belli, Ekrem İmamoğlu." diye konuştu.

Özgür Özel, belediye başkanları için tutuksuz yargılama istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Filistin, Bağcılar, Politika, Son Dakika

