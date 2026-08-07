Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum - Son Dakika
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Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmalara neden olan, bir camide abdest aldığı görüntülerine CHP'li Muharrem İnce'den dikkat çeken bir yorum geldi. İnce, "Hiç de nizami değildi. Ben 4 yaşından beri abdest alırım. Nizami abdest öyle olmaz." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir camide abdest alırken çekilen ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntüleri üzerine siyasetçi Muharrem İnce’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"NİZAMİ ABDEST ÖYLE OLMAZ"

Özel’in abdest alma biçimini usule uygun bulmadığını belirten İnce, dört yaşından beri abdest aldığını vurgulayarak görüntülerin nizami olmadığını dile getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, "Hiç de nizami değildi. Ben 4 yaşından beri abdest alırım. Nizami abdest öyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Özgür Özel, Yeni Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Halis demir Halis demir:
    size ne kimin nasıl abdest aldığı siz nasıl abdest alıyorsunuz bir video atın onada kusur bulacsk çok insan var. 18 27 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Rahmetli Kadir mısıroğlu bir gün gelecek Müslümanlık yarışlarına girecek bu siyasetçiler bugün o gün 33 8 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Rahmetli derken? ... rahmetine yazık etmiş olabilir misin? 5 22
  • Habip Görler Habip Görler:
    bunu bilmediği kesinde, inşallah gusül abdestini biliyordur. 27 10 Yanıtla
  • Attila çetin Attila çetin:
    kilicdaroglu chp yi inceye mi bırakacak şimdiden ince ayar mı yapıyor 19 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum - Son Dakika
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