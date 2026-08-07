Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir camide abdest alırken çekilen ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntüleri üzerine siyasetçi Muharrem İnce’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"NİZAMİ ABDEST ÖYLE OLMAZ"

Özel’in abdest alma biçimini usule uygun bulmadığını belirten İnce, dört yaşından beri abdest aldığını vurgulayarak görüntülerin nizami olmadığını dile getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, "Hiç de nizami değildi. Ben 4 yaşından beri abdest alırım. Nizami abdest öyle olmaz." ifadelerini kullandı.