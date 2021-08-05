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Özhaseki: "10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız" - Son Dakika

Özhaseki: "10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız"

05.08.2021 13:44
Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve program için bulunduğu Kilis'te açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve program için bulunduğu Kilis'te açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Özhaseki, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti.

"Bütün belediyeleri ziyaret etme kararı aldık"

Ziyarette birim temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, düzenlediği basın toplantısında, MYK'da Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde toplantı yaptıklarını, Anadolu'daki bütün belediyeleri ziyaret etme kararları aldıklarını ifade ederek, "Amacımız belediyelerimizde birlikte yapılan projeleri istişare etmek, fikir teatisinde bulunmak, Ankara tarafında yapılacak işler varsa, bu konuda aracı olmak, projelerin daha hızlı nasıl yapılacağı konusunda birlikte karar vermektir. 2019 yılı yerel seçimlerinde bazı şehirlerin AK Parti'den gitmiş olması hafif moralimizi bozmuş olsa da yüzde 45 oy olarak birinci parti olduk. Allah'a hamdolsun, 19 yıllık bu dönemde, hem genelde hem de yerelde, birinci partiyiz" dedi.

"CHP HDP ittifakı"

Vatandaşın CHP'yi sevmediğini söyleyen Özhaseki, "Herhangi bir hazırlığınız varmı? Hayır. Türkiye için hayırlı bir iş yapacak mısınız? Hayır, hangi programla iş başına geleceksiniz? Belli değil. Peki kimlerle yapacaksınız? İşte o zaman iş karışıyor. Bir taraflarına İyi Partiyi almışlar, öte taraftan söyleyemedikleri bir ortakları var. Asıl ayar veren ortakları var. Uluslararası örgütlerle bağlantısı olan ortakları var. PKK'nın siyasi uzantısı HDP. Biraz açığa çıkarmak istiyorlar, tepkiyi görünce geri çekiyorlar. HDP'liler mecliste çıkıp, 'Bizden utanıyor musunuz, söylesenize ortaklığımızı. Biz olmamış olsak siz Ankara'yı İstanbul'u zor alırdınız. Bizim sayemizde burada oturuyorsunuz, söyleyin hadi' diyorlar. Yine söyleyemiyorlar. Bir ara HDP'lilerin baskısıyla iktidar olursak ortaklarımızla neler yapacağımızı göreceksiniz dediler. Bakanlık paylaşımına gittiler. Bir iki eski vekil yeni vekile görev vermişler, televizyonlara çıktılar, ne var ki HDP'lilere bakanlık verilir demeye başladılar. Aslında bunlar genel merkezin bilgisi dahilinde onların isteği doğrultusunda yapılıyor. Milletin nabzını ölçüyorlar. Hiç sizde Allah korkusu yok mu? Şehit kanları üzerinden siyaset yapan ahlaksızlarla nasıl ortaklık yaparsınız. Hangi bakanlığı vermeyi düşünüyorsunuz? Milli Savunma Bakanlığını mı? İçişleri Bakanlığını mı?, Gençliği mi? Kültürü mü? Milli Eğitimi mi? Nereyi vermeyi düşünüyorsunuz HDP'lilere? Ne yazık ki böyle bir insafsızlıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"10 dakikada 10 yalan söyleyen genel başkan"

Belediyeler konusunda CHP'nin siyasetinin algı operasyonu üzerine kurulduğunu vurgulayan Özhaseki, "Ben hayatımda bu kadar yalan söyleyen bir genel başkan görmedim. İl Genel Başkanlığında mecliste çıktı benim hakkımda 10 tane yalan söyledi. İl Genel Başkanlığı'nda mecliste bütçe görüşmesinde hayretler içerisinde izledik. Her taraf yalan, sabah belediyeye gider gitmez basın toplantısı düzenledik. Basın toplantımızın başlığı şu, '10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir.' Guinness dünya rekorlar kitabına bu adam aday. Bir yalanı söylüyor adam yüzü kızarmıyor. Bütün grup toplantılarında yüzü kızarmadan 1-2 yalan söylüyor. Her gün, en son yangınlarda bile bakın şu an 20 uçak çalışıyor. 50 helikopter çalışıyor. 6 bine yakın insan çalışıyor. Yüzlerce belediyemiz orada mücadele veriyor. Şehitlerimiz var. Yemin ediyorlar helikopter falan yok diye, bu arada arkasında helikopter uçuyor" şeklinde konuştu.

"İstanbul Belediyesi 12 bin kişiyi işten çıkardı, 18 bin kişiyi işe aldı"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusunda yalan söylediğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti size ne yapıyor kardeşim, 2 bin 179 karar göndermişler belediye meclisine. Meclisteki AK Parti'li arkadaşlarımız yüzde 98'ini kabul etmişler. Nasıl önünüzü kesiyor ya, yüzde 2'si de ya evrakları düzgün getirmemişler ya da yeşil alanları talan ediyorlar. Onu reddetmiş arkadaşlar. Yapmasınlar mı bunu da, nerede önünüzü kesiyorlar söyleyin, 'hayırlı bir iş yapıyoruz, AK Parti'li meclis üyeleri önümüzü kesiyorlar,' bana müracaat etsinler ben yardımcı olayım. İkinci konu borçlanma istiyorlar. 25 yıl boyunca bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımızın yönettiği İstanbul'da belediyenin 23 milyar TL, bu arkadaşların 2 yıl boyunca aldıkları borçlanma miktarı 19.5 milyar liradır. İstanbul Belediyesi 12 bin kişiyi işten çıkardı, 18 bin kişiyi işe aldı. Hem de ortaklarıyla, dostlarıyla iktidar olmayı düşündükleri dostlarıyla partilere adam bölüştürerek yapıyorlar." - KİLİS

Özhaseki: 10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız
Özhaseki: 10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız
Özhaseki: 10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız
Özhaseki: 10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız

Mehmet Özhaseki, Muhalefet, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özhaseki: '10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız' - Son Dakika


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