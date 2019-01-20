Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "(Fetö) Bunlarda Din İman Olmadığı Gibi İnsanlık da Yokmuş"

Özhaseki: "(Fetö) Bunlarda Din İman Olmadığı Gibi İnsanlık da Yokmuş"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi ve tokalaşması Kur'an-ı Kerim tilave AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'nin konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi ve tokalaşması
Kur'an-ı Kerim tilave
AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'nin konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak Çorumlular Derneğinde partililerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:09 Kaynak: AA

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