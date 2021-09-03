Özkan Çifçi kimdir? Yaşam Hikayesi - Son Dakika

Yıllarını müzik piyasasında geçiren baba Bünyamin Çifçi'nin edindiği tüm bilgi ve birikimi oğlu Özkan'a aktarması ve yine müzik ile ilgilenen ablası Birsen'in destekleri Özkan Çifçi için bir dönüm noktası oldu.

Birbirinden farklı müzik türlerinden hoşlandı. Slow, fantezi ve pop müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ama daha 11 yaşında iken farklı rapçiler ile şarkılar söyleyip, albümlerinde yer aldı. Böylelikle Özkan Çifçi, hayatının rotasını müzik ile çizmeye başlamış oldu.

Henüz 16 yaşında iken 2007 yılında Grup Derman ile müzik yapmaya başladı. Bu grup içerisinde, kısa sürede edindiği tecrübelerin ardından kendi ekibini kuran Özkan Çifçi, Hollanda'nın en tanınan müzik gruplarının kadrosunda yer alarak müzik hayatına devam etti. Son olarak Hollanda'nın yanı sıra Avrupa'nın da en tanınan orkestralarından biri olan Grup Sıla ile yoluna devam eden Özkan Çifçi, 15 yıldan beri aktif olarak Avrupa'nın dört bir tarafında sahne almaktadır.

Özkan Çifçi, bu gün müzik yaşamına solist, söz yazarı, besteci ve birbirinden farklı müzik aletlerini çalabilme becerisi gösteren bir müzisyen olarak devam etmektedir. Özkan Çifçi yıllar içerisinde edindiği her türlü müzikal deneyimini müziğine yansıtmayı başarmış ve her geçen gün birbirinden farklı ve başarılı projelere imza atmayı da bilmiştir.

Emrah, Günel Zeynalova, Sibel Can, Murat Boz, Ebru Yaşar gibi sanatçıları örnek alarak ablası Birsen ile beraber çeşitli düetler seslendirdiler. Sesi hem Türk Halk Müziğine hem de Türk Sanat Müziğine yatkın olan Özkan Çifçi, tek bir tarzda devam etmeyi hedefliyor.

İlk single şarkısı "Sensiz Olamam" müzik piyasalarında büyük bir başarı elde edince bu single takip eden, "Güzel Gelinim" , "Sen Düşersin" ve "Kolay Gelmedik" şarkılarını sevenleri ile paylaştı. Aktif müzik yaşantısına Hollanda'da devam eden Özkan Çifçi, sesini ve müziğini Youtube, Instagram gibi sosyal mecralar vasıtasıyla da sevenleri ile buluşturmaktadır.