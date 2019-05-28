Özkan Günenç'ten,Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

Saat 18.00'de gerçekleşen ziyarette , Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ve Yakup Balcı da hazır bulundu.

Helvacıoğlu, Günenç'e ziyaret nedeniyle teşekkür ederek kendisini de kutladı ve başarılar diledi.

Saros'da yer alan Keşan ve Enez Belediyelerinin turizmin gelişmesi anlamında önemli olduğunu belirterek "Özkan başkanımla beraber Saros'un ortak çıkarları için birlikte hareket edeceğiz. Bölge için ortak çalışma çok önemli " dedi.

Özkan Günenç'te ziyarette Helvacıoğlu'nu kutlayarak görevinde başarılar diledi ve Saros için ortak çalışmaya hazır olduğunu belirtti.