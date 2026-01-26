Özkaya: Adalet ve Ahlak İle Barış Mümkün

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "İnsanlığın ortak geleceğinin, adil ve kalıcı barışın ancak yeryüzünde ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, adaletin ve ahlakın hakim kılınmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Cezayir'de düzenlenen Afrika Anayasa Yargısı Konferansı'nın 19. Büro Toplantısı'na katıldı.

Özkaya, burada yaptığı konuşmada, Afrika Anayasa Yargısı Konferansı'nın yüksek mahkemeler arasında işbirliğinin tesisi açısından çok önemli bir görev ifa ettiğini vurguladı.

İnsan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi bakımından yargı kurumları arasındaki tecrübe paylaşımının önemli olduğuna dikkati çeken Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesi olarak Afrika Anayasa Yargısı Konferansı'yla işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Özkaya, "Karşılıklı anlayış, güven ve dostluk ruhuyla kurduğumuz bu ilişkilerin tarafların menfaatine olacağına yürekten inanıyorum. Kurumlarımız arasındaki temaslar anayasa yargısının gelişimine hizmet ederek hukukun üstünlüğü ve insan hakları yargısının güçlenmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında dünyadaki gelişmelere de değinen Özkaya, şöyle devam etti:

"İnsanlığın ortak geleceğinin, adil ve kalıcı barışın ancak yeryüzünde ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, adaletin ve ahlakın hakim kılınmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla, biz hukuk insanları karşılıklı güven içinde adalet ve ahlak odaklı bir anlayışla hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için bir arada olmalı ve çaba sarf etmeliyiz. İnsanı merkezine alan, güvenlik ve temel hak ve özgürlük dengesini bozmayan hukuk devleti anlayışını özümseyip içselleştirmiş bir hukuk kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olmalıyız."

Özkaya, Afrika kıtasının adalete dayalı barış düzeninin tesisinde önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Türk Anayasa Mahkemesinin Afrika'daki muadilleriyle işbirliğini güçlendirmeye büyük önem atfettiğini, bu kapsamda konferans faaliyetlerine her türlü desteği vermeye ve ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını aktardı.

Toplantının ardından Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Leila Aslaoui ile de bir araya gelen Özkaya, mevkidaşıyla anayasal yargı alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYM Başkanı Özkaya, beraberindeki heyetle, Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı da ziyaret etti.