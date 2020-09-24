Özkoç'tan Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika

Özkoç'tan Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

"( Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri) Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma oluşturmayacak tek bir gerçek vardır; Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu Cumhuriyetin kurucusunun adıyla, sanıyla, soyadıyla büyük Türk milleti vermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiştir

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma oluşturmayacak tek bir gerçek vardır; Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu Cumhuriyetin kurucusunun adıyla, sanıyla, soyadıyla büyük Türk milleti vermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Özkoç, 13 Temmuz 2020 tarihinde havai fişek fabrikasının patladığını ve patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, mühimmatın imha edilmesiyle ilgili ikinci bir patlamanın yaşandığını ve 3 jandarmanın şehit olduğunu ifade etti.

Özkoç, bilirkişi raporundan örnekler vererek, "Üretim yapılan Çin Mahallesi'nin, Çin mahallesi denilen bir yer var, 100 metre doğusunda patlayıcı maddelerin muhafaza edildiği, 300 metrekarelik 8 büyük deponun her hangi bir olası patlama, parlama, yangın etkilerine karşı hiç bir önlem alınmadığı, hepsinin patlamadan sonra büyük yangında kullanılmaz hale geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu 8 depo mesafeleri 8 ila 10 metre bırakıldığı, depolar arasında her hangi bir sutenin yapılmadığı, güvenlik mesafelerine dikkat edilmediği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Özkoç, verilerin doğruluğuna ilişkin soruya, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Bakanı çıkıyor, 'Biz bu tedbirlerin alınmasını söyledik ama halkımız yeteri kadar tedbirlere uymadığı için durum vahim bir tablo çizmektedir' diyor. Suçlu, milletimiz. Onlar her zaman bir şekilde kendilerini açığa çıkartabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Kur artışına ilişkin soruya Özkoç. verilerle cevap verdi. Özkoç şunları kaydetti:

"16 Nisan 2017 Anayasa referandumu. O zaman dolar 3.68, euro 3.90. 17 Nisan 2018, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı. Dolar 4, euro 5 lira. 19 haziran 2018. Tayyip Erdoğan'ın yetkiyi verin, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır, göreceksiniz. Dolar 4.75, euro 5.4. 31 Aralık 2019 dolar 5.9, euro 6.6. 18 Eylül 2020 dolar 7.5, euro 8.9."

Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma oluşturmayacak tek bir gerçek vardır; Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu Cumhuriyetin kurucusunun adıyla, sanıyla, soyadıyla büyük Türk milleti vermiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiştir. Hiç bir tartışma söz konusu değildir. Bunun karşısında duran hiç kimsede yoktur, olmayacaktır, olamaz" dedi.