Öztrak: "48 milyon vatandaşımız borçlarını ödemekte zorlanıyor"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık