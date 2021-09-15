Pablo Picasso, 'Rasat' sergisi ile Artweeks@Akaretler'de - Son Dakika

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Yıldız Holding'in Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden oluşan Rasat Sergisi, Akaretler No: 19'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda yer alan 51 seçkin eser, Sinan Eren Erk'in küratörlüğünde sergiye hazırlandı.

Seçkide, dünya çapında ünlü ressam Pablo Picasso'nun yanı sıra Abidin Dino, Bedri Baykam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ara Güler ve Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri de yer alıyor.

Sergi küratörü Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koleksiyonda bulunan yüzlerce eser arasından bir seçki oluşturduklarını dile getirerek, "İçerisinde hem modern hem de çağdaş eserler yer alıyor. İkisi arasında karşılaştırmalı okuma yapılabilecek bir sergi oldu." dedi.

Yıldız Holding koleksiyonunun çok uzun ve sabırlı bir gözlemle oluşturulduğunu belirten Erk, sergide, bir deneyim alanı yaratmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Sinan Eren Erk, seçkide usta isimlerin eserlerine yer verdiklerinin altını çizerek, "Koleksiyonun içerisinde küçük bir sürpriz de var. Bir adet Pablo Picasso eseri yer alıyor. Eserlerin çoğu için söylenebilir belki ama özellikle Picasso'nun eserleri, genelde müze koşullarında ve insanlardan biraz daha uzakta sergilenen eserler yani her zaman ulaşmanın çok kolay olmadığı çalışmalar. Bugün İstanbul Akaretlerin ortasında böyle bir işi canlı olarak izlemek gerçekten büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

Galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini buluşturan Artweeks@Akaretler etkinliğindeki sergiler, Akaretler Sıraevler'de bulunan A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarda 19 Eylül'e kadar ücretsiz görülebilir.