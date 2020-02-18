'Paket Arıcılık Sistemi' proje sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Paket Arıcılık Sistemi' proje sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

'Paket Arıcılık Sistemi' proje sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye değer bulunan "Arıcılıkta Farklı Bir Yaklaşım; Paket Arıcılık Sistemi" proje sözleşmesi imzalandı.

'Paket Arıcılık Sistemi' proje sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye değer bulunan "Arıcılıkta Farklı Bir Yaklaşım; Paket Arıcılık Sistemi" proje sözleşmesi imzalandı.


Güney Ege Kalkınma Ajansının Teknik Destek programına Kasım- Aralık döneminde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinin yapmış olduğu "Arıcılıkta Farklı Bir Yaklaşım: Paket Arıcılık Sistemi" proje başvurusunun desteklenmesinin ardından Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkıma Ajansı tarafından proje sözleşmesi imazlandı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem proje ile ilgili olarak, "Aydın ili Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde görev yapmakta olan personellerin, ilimizde arıcılık faaliyetini yürütmekte olan üreticilerimizin arıcılık ve paket arıcılık konusunda eğitim düzeylerinin arttırılarak, ilimiz için önemli olan arıcılık ürünleri üretimi ve katkı sağlamak, üreticilerimizin faaliyetlerine teknik destek vererek karlılıklarını arttırmak, personel eğitimi ile üreticilerimize daha bilinçli hizmet verilmesi için kurumsal kapasitemizin arttırılması, arıcılık faaliyetleri ile ön sıralarda yerini koruyan ilimizin bu sektörde markalaşması yolunda paket arılık gibi modern tekniklerin sahada uygulanabilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Uygun kışlatma koşullarından dolayı, ülkenin hemen hemen tüm göçer arıcıların kışlak alanı olarak tercih edilen ilimizde, paket arıcılık konusunda sahip olduğu konumun avantajları kullanılarak, proje ile üreticilerimizin eğitiminin sağlanarak paket arıcılık konusunda bir model oluşturabileceği ve arı satışlarına bir standart getirilebileceği, özellikle ilimiz arıcılarının arı satışlarını sürdürülebilir duruma getirecek ve ihracat yapabilecek kalite ve standarda ulaştıracağı düşünülmektedir. Proje kapsamında, görevlendirilen konu uzmanı eğitmen tarafından konuya yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesinin planlandığı eğitim programının tüm ilçelerimizde faaliyet gösteren arı yetiştiricilerimizin katılımına olanak sağlayacak, Mart ayı içinde gerçekleşmesi planlanan eğitimin kesin tarihleri ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Güney Ege, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:11 Kaynak: İHA
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