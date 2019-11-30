Son Dakika Haberleri: Paket çay yüklü TIR yandı
Son Dakika Güncel Paket çay yüklü TIR yandı - Son Dakika

Paket çay yüklü TIR yandı

6 saat önce

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, paket çay yüklü TIR yanarak, küle döndü.

Paket çay yüklü TIR yandı, System.String[]

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, paket çay yüklü TIR yanarak, küle döndü.

Yangın, gece yarısı D-100 Karayolu İsmetpaşa mevkisinde yaşandı. İstanbul'dan Rize'ye giden M.A. idaresindeki 34 EH 3943 plakalı paket çay yüklü TIR'ın motoru, ilk belirlemelere göre elektrik aksamında yaşanan arıza sonucu alev aldı. M.A. yol kenarında durdurduğu TIR'dan inerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında, TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eskipazar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:00:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paket çay yüklü TIR yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]