Pakistan, Afganistan konusunda ABD ile geçmişte yaşadığı gerilimleri aşmak istiyor

BİRLEŞMİŞ Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari, ABD ve ülkesinin Afganistan'la ilgili geçmiş gerilimlerin ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu olan 33 yaşındaki Zardari, Birleşmiş Milletler (BM) küresel gıda krizi toplantıları için geldiği New York'ta Associated Press'e konuştu.

Eski Başbakan İmran Han dönemindeki gergin ilişkilerin ardından ABD ile yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Zardari, iki ülkenin Afganistan konusundaki geçmiş gerilimlerin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti.

Zardari, Pakistan-ABD ilişkilerinin Afganistan'daki olaylar ve jeopolitik kaygıların fazlasıyla etkisi altında kaldığını belirterek, bunun ötesine geçerek "çok daha geniş, daha derin ve daha anlamlı bir ilişki kurmanın zamanı geldiğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesini "çok cesaret verici, çok olumlu ve verimli" olarak değerlendiren Zardari, "Pakistan'ın ABD ile her düzeyde ilişki kurmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu toplantı gerçekten de önemli bir ilk adımdı." dedi.

Zardari, Blinken ile yaptığı görüşmelerde odak noktasının, özellikle tarım, bilgi teknolojisi ve enerji olmak üzere ticareti artırmak olduğunu kaydederek, kadınları ve kadın girişimcileri güçlendirmek için bir girişimde ABD ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

ABD ile ekonomik ve askeri ve savunma alanlarındaki koordinasyona dair ise Zardari, "Eğer angajmana devam edersek, o zaman daha olumlu bir yönde ilerleyebiliriz." ifadesini kullandı.

"Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik sorunlar derhal ele alınmalı"

Taliban ile ilişki kurulması için çaba sarf etmeyi sürdürdüklerini belirten Zardari, Taliban hakkında ne hissedildiğine bakılmaksızın Afgan halkının terk edilemeyeceği, buradaki insani krizin ve çökmekte olan ekonominin derhal ele alması gerektiğini söyledi.

Zardari, Afgan ekonomisinin tamamen çökmesinin Afgan halkı, Pakistan ve uluslararası toplum için bir felaket olacağı uyarısında bulunarak birçok Afgan'ın ülkeyi terk etmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Pakistan'ın, Taliban'ın ülkenin terör için kullanılmaması, kız çocukları ve kadınların eğitime devam edebilmeleri ve kapsayıcı bir hükümet kurmaları hususunda uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi noktasında ısrarcı olduğunu kaydeden Zardari, "İnsani kriz ne kadar hafiflerse ve ekonomi çöküşten ne kadar kurtarılırsa, kadın hakları ve teröre karşı çabalarımızda o kadar başarılı olma olasılığımız artar." diye konuştu.

İmran Han hükümetinin düşmesinde ABD'nin parmağı olduğu iddiası

Zardari, "İmran Han hükümetinin düşmesinin arkasında ABD'nin parmağı olduğu" iddialarını reddederek bunun "büyük bir yalana dayanan hayali bir komplo teorisi" olduğunu ifade etti.

Nefret, bölünme ve kutuplaşma siyasetine karşı olduğunu vurgulayan Zardari, "İster uluslararası ister yerel düzeyde olsun, tutarlı bir şekilde 'bizimle ya da bize karşısınız' siyasetini sürdürürsek, bunun Pakistan halkının çıkarlarına hizmet ettiğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zardari, Pakistanlıların, ülkelerinin demokratik olmak ve ekonomik olarak ilerlemek için ABD ve tüm ülkelerle ilişki kurması gerektiğini anladığına inandığını söyledi.

Pakistan'ın ilişkilerinde "kıskanç" olmadığını söyleyen Zardari, "Dünyanın hem Pakistan hem de Hindistan için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz." dedi.

Zardari, ABD ile artan ilişkinin Çin ile olan bağlara da zarar vereceğini düşünmediğini kaydetti.

Pakistan'ın Ukrayna buğdayıyla gübresine çok güvendiği, artan gıda fiyatlarından da etkilendiklerini kaydeden Zardari, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomasi çağrıları yaptıklarını aktardı.

Motivasyon kaynağının annesi Benazir Butto ve dedesi olan eski Cumhurbaşkanı Zülfikar Ali Butto'nın yerine getirilmemiş görevlerinin peşinde koşmak olduğunu aktaran Zardari, gerçek demokrasiyi özleyen ve ekonomik, siyasi ve insan hakları için mücadele eden Pakistan halkının beklentilerini karşıladıklarını umduğunu sözlerine ekledi.