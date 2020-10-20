Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki barış sürecinde "huzur bozucuların" tehlikeli rolüne karşı uyarı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki barış sürecinde "huzur bozucuların" tehlikeli rolüne karşı uyarı

20.10.2020 20:37
Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki barış sürecinde

Pakistan Başbakanı İmran Han, devam eden barış sürecini sona erdirmeye çalışan Afganistan'ın içindeki ve dışındaki "huzur bozucuların" tehlikeli rolüne karşı uyarıda bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, devam eden barış sürecini sona erdirmeye çalışan Afganistan'ın içindeki ve dışındaki "huzur bozucuların" tehlikeli rolüne karşı uyarıda bulundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hizb-i İslami Partisi lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar ile İslamabad'da bir araya gelen Han, Afganistan barış sürecini ele aldı.

Han, barış sürecini sona erdirmeye çalışan Afganistan'ın içerisinde ve dışarısındaki huzur bozucuların tehlikeli rolüne karşı uyarıda bulunarak Afganlar arası müzakerelerin sabote edilebileceğine dikkati çekti. Bununla birlikte Han, herhangi bir ülke veya grup ismi vermedi.

Barış sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını dileyen Han, Afganistan'daki çatışmaya askeri bir çözümünün olmadığına ilişkin görüşünü yineledi.

Afgan liderliğinde Afgan halkının sahipliğinde bir barış sürecinin, ilerlemenin tek yolu olduğunu ve Afganlar arası müzakerelerin kalıcı bir barışı tesis etmek için "tarihi bir fırsat" sunduğunu söyleyen Han, Afganların kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı bir siyasi uzlaşı için çalışacaklarını umduğunu da sözlerine ekledi.

Hikmetyar'dan Pakistan'a teşekkür

Gülbeddin Hikmetyar ise Pakistan'ın Afgan barış sürecindeki kolaylaştırıcı rolüne övgüde bulundu.

Hikmetyar, İslamabad yönetimine Afganistan'ın sosyoekonomik gelişmesine uzun süredir yaptığı katkılara ve 30 yıldan fazla süredir milyonlarca Afganistanlı göçmene ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Hikmetyar ve beraberindeki heyeti, devam eden Afganistan barış görüşmelerini ele almak için 3 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Pakistan'a gelmişti.

İslamabad'a varmasının ardından Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Bakanlıkta bir araya gelen Hikmetyar, bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de görüşmüştü.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barışın tesisi amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Afganistan, Pakistan, Huzur, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki barış sürecinde 'huzur bozucuların' tehlikeli rolüne karşı uyarı - Son Dakika

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