Pakistan Başbakanı Han, Riyad'da Suudi yetkililerle görüşecek - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistanlı yetkililer ile görüşmek üzere başkent Riyad'a hareket etti.



Pakistan Başbakanı İmran Han, bir günlük resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a hareket etti. Han'ın ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı. Ziyaretin amacının iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ülke liderleri arasındaki düzenli ilişkinin bir parçası olduğu vurgulandı.



Bir yılda dördüncü ziyaret



Pakistan Başbakanı İmran Han, bir yıl içerisinde dördüncü kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Han, önceki ziyaretlerini 2019'un Mayıs, Eylül, Ekim aylarında gerçekleştirmişti. Han, Ekim ayındaki ziyaretinde Tahran ve Riyad arasındaki gerilimi hafifletmek için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile biraraya gelmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ise Pakistan'ı Şubat ayında ziyaret etmişti. - RİYAD