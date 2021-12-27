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Pakistan'dan, Hindistan'da "Müslümanlara soykırım" çağrısına tepki - Son Dakika

Pakistan'dan, Hindistan'da "Müslümanlara soykırım" çağrısına tepki

27.12.2021 21:45
Pakistan'dan, Hindistan'da "Müslümanlara soykırım" çağrısına tepki

Pakistan, "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" taraftarlarının ülkedeki Müslümanlara yönelik "soykırım çağrısı" yapması sebebiyle Hindistan yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan, "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" taraftarlarının ülkedeki Müslümanlara yönelik "soykırım çağrısı" yapması sebebiyle Hindistan yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Hindutva taraftarlarınca Müslümanlara yönelik soykırım çağrısı sebebiyle İslamabad'ın ciddi endişe duyduğunun iletildiği bildirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve ilgili insan hakları örgütleri, "azınlıklara ve özellikle Müslümanlara yönelik sistematik insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmaya ve 'yaklaşan soykırıma' karşı acil önlem almaya" çağrıldı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Etkinlikte konuşanlardan Prabodhanand Giri, Hintli siyasi ve askeri liderlerden, Myanmar'daki Müslümanlara (Arakanlılar) yönelik şiddet politikasının, ülkedeki Müslümanlara da uygulanmasını istemişti.

Giri, NDTV'ye verdiği demeçte, ifadelerinin arkasında olduğunu ve polisten çekinmediğini kaydetmişti.

Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Soykırım, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'dan, Hindistan'da "Müslümanlara soykırım" çağrısına tepki - Son Dakika
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