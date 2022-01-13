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Pakistan: Hindistan'ın düşmanca tavırlarında değişiklik görmüyoruz - Son Dakika

Pakistan: Hindistan'ın düşmanca tavırlarında değişiklik görmüyoruz

13.01.2022 15:10
Pakistan: Hindistan'ın düşmanca tavırlarında değişiklik görmüyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, diyalog için elverişli ortam oluşturma yükümlülüğünün Hindistan'a ait olduğunu ancak Yeni Delhi'nin düşmanca ve olumsuz tavırlarında gözle görülür değişiklik olmadığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, diyalog için elverişli ortam oluşturma yükümlülüğünün Hindistan'a ait olduğunu ancak Yeni Delhi'nin düşmanca ve olumsuz tavırlarında gözle görülür değişiklik olmadığını söyledi.

Ahmed, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın Hindistan dahil komşularıyla barışçıl ilişkiler için kararlı olduğunu belirtti.

Diyalog için elverişli ortam oluşturma yükümlülüğünün Hindistan'a ait olduğunu ifade eden Ahmed, ancak Yeni Delhi'nin düşmanca ve olumsuz tavırlarında gözle görülür bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Pakistan'ın Keşmir meselesini ve baskı altındaki Cammu Keşmir halkının haklarını tüm uluslararası forumlarda gündeme getirmeyi sürdüreceğine işaret eden Ahmed, "bu yılın başından bu yana en az 15 Keşmirlinin sahte çatışmaların kurbanı olduğunu ve 2021'de de en az 210 Keşmirlinin şehit edildiğini" söyledi.???????

Ahmed, uluslararası topluma Hindistan'ın Cammu Keşmir'de insan hakları ihlalleri sebebiyle sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Öte yandan, Ahmed, Başbakan İmran Han'ın gelecek ay Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacağını kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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