Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, haber kategorisinde oyunu "Aç kalan minik yürekler" fotoğrafı için kullandı.

Büyükelçi Gazi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafın kendisini çok etkilediğini dile getiren Gazi, "Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar her daim fevkalade olmuştur. Aralarından nasıl seçim yapacağımı bilemedim, çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Haber kategorisinde Gazi, Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle başkent Sana'daki Al Sabeen Hastanesi'nde tedavi gören çocuk ile annesini gösteren Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafını seçti.

Spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun Peşinde" fotoğrafını seçen Gazi, yaşam kategorisinde ise tercihini Behçet Alkan'ın, "Vinçle gökyüzüne" isimli fotoğrafından yana kullandı.