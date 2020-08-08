Pakistan, İran petrol gemisine el koydu - Son Dakika

Pakistan Senatosu İçişleri Komitesi Genel Sekreteri Rahman Malik, ABD'nin isteği doğrultusunda İran'a ait petrol taşıyan bir gemiye el konulduğunu açıkladı.

İran medyasında yer alan habere göre, Pakistan İran'a ait bir petrol gemisine el koydu. Pakistan Senatosu İçişleri Komitesi Genel Sekreteri Rahman Malik, Karaçi limanını kullanan İran'a ait bir petrol gemisine el konulduğunu duyurdu. Konunun Pakistan açısından önemli olduğunu kaydeden Malik, "Bu uluslararası bir konu ve Pakistan zor durumda kalabilir" dedi.

İran'a ait petrol gemisine el konulduğunu belirten Pakistan Senato yetkilisi Malik, İran'a yönelik yaptırımlar ve ABD'nin isteği doğrultusunda geminin durdurulduğunu belirtti. - TAHRAN