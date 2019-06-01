Son Dakika Haberleri: Pakistanlılar bayram hazırlığı için sokaklara döküldü
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Pakistanlılar bayram hazırlığı için sokaklara döküldü

1 saat önce

Pakistan genelindeki Müslümanlar, Ramazan ayının son günlerinin de gelmesiyle bayram hazırlıkları için sokaklara döküldü.

Pakistanlılar bayram hazırlığı için sokaklara döküldü, System.String[]
Pakistan genelindeki Müslümanlar, Ramazan ayının son günlerinin de gelmesiyle bayram hazırlıkları için sokaklara döküldü. Pakistan'ın en büyük şehri olan Karaçi'de çok sayıda kadın, bayram için pazarlara akın ederek alışveriş yapıyor.

Ramazan ayının son günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte pazarlara akın eden kadınlar ve çocuklar, kutsal günlere hazırlanmak için bayram elbisesi, ayakkabı, mücevher ve aksesuar satın almakla meşgul. İnsanların çoğu iftardan sonra akşam serinliğiyle alışverişe gittiği için, sahildeki pazarlarda izdiham yaşandı. Satıcılar, müşterileri cezbetmek için ana pazarlarda bilezik, mücevher, kına ve diğer eşyaları gösteren çeşitli tezgahlar kurdu.

Şehrin en büyüklerinden olan Hayderi Çarşısı ve Kumaş Pazarına insanların akın etmesiyle, şehri merkezinde trafik sıkışıklığına neden oldu. Yoğunluğu önlemek için trafik polisinin özel düzenlemelerine rağmen izdihamdan kaçınılamadı.

Yerel ve popüler kıyafetler, ayakkabılar, kozmetik ürünleri, baharatlar ve diğer birçok ürün, şehirdeki birçok mağaza ve pazarda alıcıların beğenisine sunuluyor. - KARAÇİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Karaçi, Pakistan, Güncel
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