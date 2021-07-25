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Palandöken'den Tokyo'ya Milli köprü - Son Dakika

Palandöken'den Tokyo'ya Milli köprü

25.07.2021 15:56
Palandöken'den Tokyo'ya Milli köprü, System.String[]

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına Palandöken Belediyesi tesislerinde hazırlanan Karate Milli Takımı, Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı ziyaret etti.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına Palandöken Belediyesi tesislerinde hazırlanan Karate Milli Takımı, Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ı ziyaret etti. Kusursuz ev sahipliklerinden dolayı Başkan Sunar'a teşekkürlerini ifade eden Milli Takım heyeti, Tokyo'da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerini söylediler.

Karate Milli Takımı Baş Antrenörü Levent Aydemir, 21 Haziran'da başladıkları kamp dönemini tamamladıklarını dile getirerek, "21 Haziranda başladığımız kampı 25 Temmuz itibariyle sonlandırıyoruz. Erzurum'dan direkt İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da da 4 günlük bir kampın ardından 29 Temmuz'da Tokyo'ya uçacağız. Buraya gelmemizdeki amaç hem rakım kampı, hem de mevsimsel olarak şartların elverişli olması. Olanaklar ve imkanlar gayet güzel. Palandöken Belediyesi, 35 gün boyunca tesislerinde ağırladı. Olimpiyatlara burada çok iyi hazırlandık. Hem karate çalışmalarımız, hem kuvvet çalışmalarımızı rahatlıkla burada sürdürdük. Hazırlıklarımızı büyük ölçüde bitirdik. Bu imkanları bize sağladığı için başta Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar olmak üzere, tüm ekibine, Karate İl Temsilcimiz Ahmet Çelebi'ye teşekkür ediyoruz." İfadelerine yer verdi

Türkiye olimpiyat tarihinde bir ilk

Türkiye Olimpiyat tarihinde en çok alınan yüzdelik kota sayısıyla Tokyo'ya gideceklerini kayda geçen Aydemir, "Normalde karatede 8 tane kota oluyor. Biz bunların 7 tanesini kazandık. Buda Türkiye Olimpiyat Tarihinde en çok alınan yüzdelik kota sayısı. İlk defa bir spor dalında Dünyada 1 numara olarak gideceğiz. Olimpiyatlarda ülkemizi diğer Avrupa ve dünya şampiyonalarında olduğu gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu

Delihasan'dan Sunar'a teşekkür

Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan da Erzurum'da geçen kamp döneminin verimliliğine dikkat çekerek, Erzurum'dan depoladıkları enerji ile Tokyo'da üstün başarı elde edeceklerine olan inancını paylaştı. Delihasan, "Erzurum'daki kampımız oldukça güzel geçti. Belediye başkanımız Muhammet Sunar olmak üzere, salondaki görevliler de her türlü imkanı sağladılar. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmedik. Burada rakım kampı yapmaya geldik. Genel manada mevsimin güzel olması, imkanların iyi olması bizi gayet memnun etti. İstediğimiz gibi hazırlanmış olduk. İnşallah elde edeceğimiz başarılarla ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

"Yürekten başarı diliyorum"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da Karate Milli Takımını Erzurum'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarı temennisinde bulundu. Başkan Sunar, "Milli gururumuz, değerli kardeşlerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bir ayı aşkın süredir belediyemiz tesislerinde olimpiyatlara hazırlanan Milli takımımıza ve tüm sporcularımıza yürekten başarı diliyorum." Şeklinde konuştu. - ERZURUM

Palandöken'den Tokyo'ya Milli köprü
Palandöken'den Tokyo'ya Milli köprü

Muhammet Sunar, Erzurum, Tokyo, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Palandöken'den Tokyo'ya Milli köprü - Son Dakika


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