Palu'nun yeni belediye başkanı Bekir Yıldırım oldu

Elazığ
'da, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) mazbatası iptal edilen Palu
Belediye Başkanı Efrayim Ünalan
'ın yerine yapılan seçimle belediye meclis üyesi Bekir Yıldırım
başkan seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda AK Parti
'den Palu Belediye Başkanlığına seçilen Efrayim Ünalan hakkında Yargıtay
11. Ceza Dairesi
tarafından onanan hapis cezasının seçimden önce onanmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine YSK tarafından mazbatası iptal edildi.
YSK, mazbatası iptal edilen Ünalan'ın yerine ise yeni başkanın belediye meclis üyeleri arasında yapılacak oylama ile seçilmesine karar verdi.
Bunun üzerine yapılan seçime MHP
'li 4 belediye meclis üyesi katılmazken, salt çoğunluk nedeniyle bugün 3 turda gerçekleşen seçimlerin sonucunda, AK Partili 5 belediye meclis üyesinin oylarını alan Bekir Yıldırım, başkan seçildi.