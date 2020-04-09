Pamukkale'de korona tedbirlerine uymayan 6 işyeri ve 138 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Denizli Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasak ve kurullara uymayan 6 iş yeri ile 138 şahsa toplamda 191 bin 546 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.



Kaymakam Balcıoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Dünyayı tehdit etmeyi sürdüren korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Denizli Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının Pamukkale ilçesinde sıkı bir şekilde uygulandığını belirtti. Kaymakam Balcıoğlu, "Kamu düzeninin sağlanması, sosyal hareketliliğin azaltılması ve izolasyonun sağlanması için yapılan denetimler sonucunda şu ana kadar, alınan kararlara riayet etmeyen 6 işyerine 18 bin 900 TL, 138 kişiye 172 bin 646 TL olmak üzere toplamda 191 bin 546 TL idari para cezası uygulanmıştır. Güvenlik güçlerinin kurallara riayet etmeyen kişi ve işyerlerine yönelik denetimlerine sıkı bir şekilde devam edecektir. Pamukkaleli vatandaşlarımızın; devletimizin bizleri ve sevdiklerimizi korumak için koymuş olduğu kurallara ve almış olduğu kararlara harfiyen riayet edeceklerine inanıyorum. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve olası mağduriyetlerini önlemek için tüm kurumlarımızla ve gönüllü çalışanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte sabrederek bu zor süreci en kısa sürede atlatacağız" dedi. - DENİZLİ