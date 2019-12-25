Pamukkale'de ücretsiz spor kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Pamukkale'de ücretsiz spor kurslarına yoğun ilgi

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe genelinde her yaştan vatandaşlara yönelik ücretsiz kurslar devam ediyor.

Pamukkale'de ücretsiz spor kurslarına yoğun ilgi, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe genelinde her yaştan vatandaşlara yönelik ücretsiz kurslar devam ediyor. Pamukkale ilçesinde farklı semtlerdeki okullarda düzenlenen spor kurslarına ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten Belediye Başkanı Avni Örki, "yönetici olarak bizlerde halkımızı sevdiği alanlarda alternatif seçenekler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Pamukkale Belediyesi geniş kapsamlı olarak geçtiğimiz yaz aylarında öğrencilere yönelik ilk kez açtığı spor kurslarını tüm yıla yaydı. İlçe genelinde hem öğrencilere hem de kadınlara yönelik ücretsiz spor kursları kış aylarında da sürüyor. Futboldan tenise kadar bir çok branşta açılan kurslarda 7'den 70'e her yaştan Pamukkaleli spor yapma imkanı buluyor. Pamukkale Belediyesi'nce, Pınarkent Ortaokulu, Aktepe TOKİ İlkokulu, Karşıyaka Hacı Yılmaz Emine Urhan İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu, Hacı Serpil Kabaklıoğlu Ortaokulu, Kınıklı Pamukkafe Üniversite gibi ilçedeki tüm mahallelerde vatandaşlara ulaşılıyor. Basketbol, futbol, judo, badminton, jimnastik, pilates, satranç ve tenis branşlarında açılan ücretsiz kurslar tüm hızıyla devam ediyor.


"Kurslarımıza ilgi yoğun"


Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden olan Beden Eğitimi Öğretmeni Nurcan Akoğlan, badminton kursunda çocukları yeteneklerine göre yönlendirdiklerini ifade ederek, "Okulumuzda velilerimize sabah sporu kursu, ardından öğrencilerimize badminton ve basketbol kursu veriyoruz. Kurslarımıza ilgi yoğun. Pamukkale Belediyemize bizlere sağladığı her türlü destek için teşekkür ediyoruz" dedi. Aktepe TOKİ İlkokulu-Ortaokulu Okul Müdürü Lütfi Uyar, bulundukları bölgede dezavantajlı çocukların biraz fazla olması sebebiyle böyle güzel imkanlara ulaşabilmesinin önemine değinerek, "Bu kurslar çocuklarımızın gelişimi için çok güzel bir şey. Biz Akvadi Parkı'nda açılan futbol kursu için bize malzeme desteği sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyoruz. Kendisi bize bu konuda çok büyük destek veriyor" dedi.


"Belediyemize destekleri için çok teşekkür ederim"


Judo antrenörüİsmail Ertaş ise "Kursumuz Karşıyaka gibi bir mahallede gerçekten inanılmaz ilgi gördü. Pamukkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler her zaman yanımızda oldular" dedi. Pamukkale Belediyesi'nin açtığı satranç kursuna çocuğunu getiren anaokul öncesi öğretmeni yapan Kevser Hanım da "Gayet güzel bir kurs. Çocuklar hafta sonunda televizyonla, tabletle vakit geçirmektense burada kaliteli zaman geçirip, hem arkadaş ediniyorlar hem de satranç öğrenmiş oluyorlar" derken, 4 çocuk babası Serkan Afyonluoğlu, çocukların gelişimi açısından satranç kursunu faydalı ve doğru bulduğunu ifade ederek, Başkan Avni Örki'ye teşekkür etti. satranç ve akıl oyunları eğitmeni Dilek Kasal, ise çocukların kurslara çok büyük ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "Velilerimiz, anne babalarımızda çocuklarını severek getiriyorlar. İlgiden dolayı çok memnunum. Belediyemize destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.


"Amacımız ilçemizde yaşayan insanların mutluluğu"


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaz spor kursları başlığı altında yaz aylarında açtıkları ücretsiz kursların büyük ilgi gördüğünü bu nedenle de, kış sezonunda spor kursları açtıklarını ifade etti. Eylül ayında başlayan farklı alanlarda açılan ücretsiz kurslardan 8 tanesinin spor kursu olduğunu belirten Başkan Örki, "Yaz aylarında futbol kurslarımız vardı. Kış sezonunda sadece öğrencilerimize değil, kadınlarımıza yönelik kursları da dahil ederek, basketbol, futbol, judo, badminton, jimnastik, pilates, satranç, tenis alanlarında da ücretsiz kurslar açtık. Öğrencilerimizin ve kadınlarımızın kurslarımıza ilgisi bizleri doğru karar verdiğimizi gösterdi. Her yaşta yapılabilecek olan spor mutlaka vardır. Biz de bu konuda değerli halkımıza imkanlar sağladık. Halkımızın ilgisi için teşekkür ediyorum. Bizim amacımız her zaman söylediğimiz gibi ilçemizde yaşayan insanların mutluluğu. Bunun için de 7'den 70'e vatandaşlarımıza hitap eden spor kurslarımızı açtık. Bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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