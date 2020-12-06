Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde beton kilit parke taşı döşeme atağı aralıksız devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan proje kapsamında Haytabey Mahallesinde toprak olan tüm sokaklar kilit parke taşı ile kaplandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizde kilit parke taşı olmayan cadde ve sokak bırakmayacağız" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar ve Karakurt mahallelerinde yaklaşık 130 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Haytabey Mahallesi'nde de 6 bin 500 metrekare alanda beton kilit parke taşı döşeyerek, mahallenin sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturdu. İlçe merkezine uzak mahallelerden biri olan Haytabey'de yaşayan Fatma Okumuş, "Her istediğimiz hizmet hemen yerine getiriliyor. Bu hizmetlerinden dolayı Pamukkale Belediyesine ve Avni Örki Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi daha yaşanılır bir kent haline getirmek için her alanda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Örki, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. 200 bin metrekare beton kilit parke taşı projemiz kademeli bir şekilde devam ediyor. 23 mahallemizi kapsayan projenin yarısından fazlasını tamamladık. Şimdiye kadar 13 mahallemizde toplam 130 bin metrekare kilit parke taşı işlemi yapılarak yüzlerce sokak kilit parke taşı ile kaplandı. Haytabey Mahallemizde de 6 bin 500 metrekare beton kilit parke taşı döşeyerek mahallemizin toprak olan sokaklarını yeniledik. Yapılan bu çalışmalarımız hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ