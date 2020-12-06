Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor - Son Dakika

Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor

06.12.2020 16:13
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde beton kilit parke taşı döşeme atağı aralıksız devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde beton kilit parke taşı döşeme atağı aralıksız devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan proje kapsamında Haytabey Mahallesinde toprak olan tüm sokaklar kilit parke taşı ile kaplandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizde kilit parke taşı olmayan cadde ve sokak bırakmayacağız" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar ve Karakurt mahallelerinde yaklaşık 130 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Haytabey Mahallesi'nde de 6 bin 500 metrekare alanda beton kilit parke taşı döşeyerek, mahallenin sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturdu. İlçe merkezine uzak mahallelerden biri olan Haytabey'de yaşayan Fatma Okumuş, "Her istediğimiz hizmet hemen yerine getiriliyor. Bu hizmetlerinden dolayı Pamukkale Belediyesine ve Avni Örki Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi daha yaşanılır bir kent haline getirmek için her alanda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Örki, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. 200 bin metrekare beton kilit parke taşı projemiz kademeli bir şekilde devam ediyor. 23 mahallemizi kapsayan projenin yarısından fazlasını tamamladık. Şimdiye kadar 13 mahallemizde toplam 130 bin metrekare kilit parke taşı işlemi yapılarak yüzlerce sokak kilit parke taşı ile kaplandı. Haytabey Mahallemizde de 6 bin 500 metrekare beton kilit parke taşı döşeyerek mahallemizin toprak olan sokaklarını yeniledik. Yapılan bu çalışmalarımız hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor

Pamukkale, Avni Örki, Döşeme, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı
Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi         
16:23
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü         
14:57
Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı         
14:49
Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek         
14:32
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 16:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei