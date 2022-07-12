Panama'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Panama'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar devam ediyor

12.07.2022 12:54
Panama'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar devam ediyor

Orta Amerika ülkesi Panama'da, hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için önlemler alacağını açıklamasına rağmen protestoların süreceği bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için önlemler alacağını açıklamasına rağmen protestoların süreceği bildirildi.

Küba haber ajansı La Prensa Latina'nın haberine göre, Panama'da akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığı protestolarında ikinci haftaya girildi.

Bir haftadır gösterilerini sürdüren farklı sektörlerden yüzlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri yetersiz buldu.

Sendika liderleri ülke çapında öğretmenlerin grevlerinin yanı sıra sokak gösterilerinin de süreceğini ve bugün başkentte büyük bir yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, dün yaptığı açıklamada, özel araçlar için benzin fiyatlarının 15 Temmuz'dan itibaren, galon başına 3,95 dolarda dondurulacağını ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtmişti.

Bir grup gösterici, Veraguas ve Chiriqui bölgelerinde Panama'yı diğer Orta Amerika ülkelerine bağlayan otobanı kapatmıştı.

Öte yandan başkent Panama City'de protestolarını sürdüren Panama Üniversitesi öğrencileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Orta Amerika, Panama, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Panama'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar devam ediyor - Son Dakika
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