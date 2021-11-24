Pandemi döneminde test ve laboratuvar hizmetlerinde öncü oldu - Son Dakika

İzmir'de Covid 19 PCR ve antikor testleriyle ve talep edilen tüm tetkikler için anlaşmalı laboratuvarıyla güvenilir sağlık hizmeti veren Dosthealth, pandemi döneminde danışanlarının sağlıklı yaşam, sosyal mesafe, uzaktan teşhis ve tedavi, evde bakım gibi her türlü sağlık problemlerinde de yanında oldu.

Dosthealth Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost pandemi sürecindeki çalışmalarını anlattı. Türkiye'de Covid 19 ile sağlık alanında yeni trendlerin öne çıktığını belirten Dosthealth Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost, "Bunu bir döngü olarak değerlendirirsek, virüse karşı önlem almak ile yola çıkarak, sağlıklı yaşam, sosyal mesafe, uzaktan teşhis ve tedavi, evde bakım isteği öne çakan sonuçlar olarak değerlendirebiliriz. Covid 19 ile sağlık trendleri değişti ve değişen sağlık trendlerini yönettik ve yenilendik. Kovid 19 PCR ve antikor testleriyle ve tüm yaptırmak istedikleri tetkikler için anlaşmalı laboratuvarı ile güvenilir sağlık hizmeti veren Dosthealth, pandemi döneminde danışanlarının her türlü sağlık problemlerinde de yanında oldu." dedi.

PCR VE ANTİKOR TESTİ HİZMETİ

Pandemi döneminde çok gündem olan konulardan birinin de PCR ve antikor testleri olduğunu belirten Gülten Dost, şöyle devam etti: "Sağlık turizmi ya da kültür turizmi olarak ülkemize gelen misafirlerimiz için yurtlarına dönüş sırasında istenen PCR ve hızlı antijen testlerini de yaptırmaları konusunda destek oluyoruz. Ayrıca ülkemizden yurt dışına seyahat edecek olan aşılı veya aşısız tüm vatandaşlarımıza da PCR testi konusunda hizmet veriyoruz. Sonuçlar test yapıldıktan sonra 2 saat içerisinde hem İngilizce hem Türkçe olarak teslim edilmektedir. Ayrıca yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız içinde yine PCR ve antikor testi planlamaları tarafımızdan yapılmaktadır. Kullandığımız test kitleri yurt dışında test edilmiş tanınmış markaların güvenirliği yüksek kitleridir. Testlerin analizleri ise yine Sağlık Bakanlığı ve FDA tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılmaktadır. Pandemi sürecinde bir adım öne geçen Yurtiçi Sağlık hizmetleri hızlı bir şekilde dönüşüm geçirdi ve bir anda sadece hayal olan hizmetler, online sağlık danışmanlığı, online sağlık iletişimi, mobil sağlık hizmeti gibi hizmetler hayatımızın içine dahil oldu. İnsanlarımız sadece kulaktan duydukları tedavi uygulamalarını günlük hayatlarının için de buldular. Yaşanan bu sürece ve yeni sistemin bir parçası olarak hizmet vermek bizlere düştü"

YERİNDE TEST HİZMETİ

Dosthealth hekimleri ve sağlık çalışanları iş birliği ve destek ile yeni atılımlar yaparak tedavi olması gereken herkesin yanında olduğunu belirten Gülten Dost, "Bu anlamda Covid 19 testleri, diğer tahliller için organizasyon yaptı. Testler için şirketlere, otellere, fabrikalara test hizmeti verdi. Süreçlerini takip etti. Organizasyon sürecimizde gerek klinik, laboratuvar ve pandemi olmayan hastanelerimizle bu süreci başarılı bir şekilde yönettik en mutlu olduğumuz süreçte yaşadığımız olay ise hastalarımızdan hiçbiri ya da yakınları, tedavi gördükleri ya da test yaptırdıkları merkezde bulaş olmadı. Pandemi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz" dijital sağlık teknolojileri alanında bu değişime öncülük eden tedavi danışmanı şirketiyiz ve bununla gurur duyuyoruz" dedi.

(İHA)