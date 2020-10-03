Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak - Son Dakika

Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak

GIDA, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlanacak. Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, teklifin yasalaşmasıyla birlikte, pandemi döneminde yüzde 500 talebin arttığı tarım arazilerindeki hobi bahçelerinin kaldırılması için sahiplerinin ikiz kez uyarılacağını, kaldırılmaması halinde de belediye ve il özel idareleri tarafından yıkılacağını söyledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 34 maddeden oluşan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını belirtti. Yunus Kılıç, söz konusu kanun teklifinde halk arasında 'hobi bahçesi' olarak bilinen tarım arazilerine izinsiz inşa edilmiş yapıların kaldırılmasına ilişkin bir madde de bulunduğunu belirtti. Kılıç, tarım terminolojisinde 'hobi bahçesi' diye bir tanım olmadığını belirterek, "Biz buna 'tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması' diyoruz. Hobi bahçeleri bunun içerisindeki parçalardan bir tanesi; ama bu alanda sıkıntı büyük olduğu için söz konusu kanun maddesi daha çok bununla anılır olmaya başladı. Biz tarım alanlarını korumaya çalışıyoruz. Türkiye'de tarım arazileri kendine ucu ucuna yeten hoyrat kullanılmaya müsaade edilmeyecek kadar var. Bunu korumamız lazım" dedi.

'ÜRETİM YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ALANLAR İŞGAL EDİLMİŞ'Dünyada tarımda üretilen ürünlerin depolanamaması nedeniyle zayi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu nedenle medeni kent yakınındaki tarım arazilerini üretime açtılar dünyada. Kent tarımı, metropol, şehir tarımı yapıyorlar. Burada ürettiklerini şehre hemen getirip taze taze satıyorlar. Hem nakliye masrafı yok hem zayi olmuyor ürünler. Biz de bunu planlıyoruz ülke olarak ve buna geçmek istiyoruz. Ama bir bakıyorsunuz ki sizin hayal ettiğiniz üretim yapmayı düşündüğünüz alanlar çok çeşitli gayelerle işgal edilmiş, kuşatılmış, izinsiz yapılmış yapılarla dolmuş" diye konuştu.'HALA KANMAYANLAR KENDİLERİNİ KORUSUNLAR'Yunus Kılıç, özellikle pandemi döneminde bu yapılara olan talebin arttığını ifade ederek, "Hele pandemi zamanında insanlar evlere kapanınca bu alanlar çok daha kıymetli oldu. ve müthiş de bir talep artışı oldu. Yüzde 500'e kadar talep artışı oldu. Özellikle pandemi döneminde insanlar apartmanlara tıkanınca şehirleri de yapay yapılaşmaya tam anlamıyla açamadığımız için binalarda sıkıştılar. Elinde daha önce hobi bahçesi yapmak suretiyle arsa biriktirmiş olan uyanıkların, kanunun çıkacağı endişesiyle 'yıllardır konuşulur; ama kanun çıkmaz, tarım arazileri parçalanır gider yaparlarsa, siz gelin alın' söylemleriyle arsaları ellerinden çıkarmaya çalıştıklarını biliyoruz. O yüzden son bir uyarıdır; halen bu söyleme kanmamış olan insanlar kendilerini korusunlar" dedi. 'HOBİ BAHÇELERİNİN TAMAMI İZİNSİZ, RUHSATSIZ'Yunus Kılıç, hobi bahçesi denilen alanların tamamının ilgili bakanlıklardan izin alınmadan yapıldığını, ruhsatsız olduğunu kaydederek şunları söyledi: "İnsanların bu alanlara ihtiyacı var; ama asıl problem bu alanların planlanmış, programlanmış, alt yapıları götürülmüş, mutlak tarım arazilerimizin dışında oluşturulmuş alanlarda olması lazım. İtiraz bunadır. Şu anda yapılmış olanların tamamı izinsizdir, ruhsatsızdır. Peki nasıl yapıyorlar? Adamın 20 dönüm bir tarlası var. Domates, patates ekiyor, üretimde kullanıyor. Dönümü 10 bin liraya diyelim. Uyanığın birisi gidiyor bu tarlayı 200 bin liraya hobi bahçesine dönüştürüyor. Orayı 40 kişiye noter aracılığıyla satıyorlar. Ama tapuya gidiyorsun beyanlar kısmında burasının tarım arazisi olduğu görünüyor zaten. Bu şekilde satıyorlar ve milyarlarca para kazanıyorlar. Fakat alanların birçoğu bunların kanunsuz olduğunu bilmiyor. Tapuda değiştirildiğini zannediyor, sonra başına büyük problemler çıkıyor. Biz diyoruz ki insanların bu ihtiyaçları karşılansın, yerel yönetimler burada ön ayak olsunlar, bakanlık katkı versin. Planlı, alt yapısı götürülmüş marjinal tarım alanlarında yani gözümüz gibi korumamız gereken tarım alanları dışındaki alanlara yapsınlar. ve hukuki olsun, kimseyle de başları derde girmesin."'VALİLİKLER HOBİ BAHÇELERİNİ TESPİT ETMEYE BAŞLADI'

Yunus Kılıç, kanunun yasalaşmasıyla birlikte hobi bahçelerinin yıkılmasıyla ilgili sahiplerine uyarı ve para cezası verileceğini, bu yapıların kaldırılmaması halinde de belediye ve il özel idareleri tarafından yıkılacağını belirtti. Kılıç, "Kanun çıkar çıkmaz valilik tespit yapacak, yapmaya başlayan valiliklerimiz de var. Sonra bunlara 1 ay süre verecek, diyecek ki ruhsatsız olanlara, 'Eski haline getir, yapıyı kaldır'. Eğer bunu yapıyorsa tamam. Ama ilk başta yapmış olduğu usulsüzlükten dolayı metrekaresi 10 lira bir ceza gelecek. Bunu ödeyecekler. Sonra 2 ay içinde kaldırırlarsa sorun yok. Kaldırmazlarsa bunlara 3 katı ceza verilecek. Yani metrekaresi 30 lira. Eğer kaldırırlarsa ödemeyecekler. Ama kaldırmazlarsa artık belediyeler ve özel idareleri tarafından yıkılması gerekiyor. Eski haline getirilmesi gerekiyor. Yapılırsa bu sorumsuzluğu yapanlar tarafından ödenecek. Ancak çeşitli korkularla siyasi korkularla veya bir takım teknik imkansızlıklarla özel idareler veya belediyeler bu işi yapamaz, savsaklar, süreyi geçirirlerse Tarım ve Orman Bakanlığı işi kendisi bizzat yapacak ve ortaya çıkan masrafı görevlerini yapmadıkları için belediyelerden ve özel idarelerden iki katı ile alacak" ifadelerini kullandı.