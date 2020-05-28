Pandemi hizmete engel değil - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında enerjisinin büyük bir bölümünü dezenfeksiyon ve sosyal desteklere harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan rutin belediyecilik hizmetlerini de kesintisiz sürdürüyor. İnegöl'ün Çayyaka ve Rüştiye Mahallelerinin içme suyu hatları sil baştan yenilendi.



Bursa'da salgınla mücadele çalışmalarının yanında özellikle 15-20 yıldır hiç müdahale edilmeyen ana güzergahlarda adeta asfaltlama hamlesi yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi kapsayan alt yapı yatırımlarına de ara vermeden devam ediyor. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlama aşamasına gelen Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte İnegöl İlçesine bağlı Çayyaka ve Rüştiye Mahallelerinin içme suyu hatlarını yeniledi.



Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen ulaşım, altyapı ve üst yapıdaki yatırımlara devam ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Vatandaşlarımıza sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı ağı ve kaliteli içme suyu sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda BUSKİ marifetiyle İnegöl Çayyaka ve Rüştiye Mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarıyla, uzun yıllar kullanımdan kaynaklı eskiyen şebeke hatlarını yeniledik" dedi.



Bursa'nın altyapı ağını gelecek yıllara taşımayı hedefleyen çalışmalar dahilinde Çayyaka ve Rüştiye Mahallelerine 690 bin TL'lik yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "İki mahallemizde yapılan çalışmalar çerçevesinde 7.8 kilometrelik içme suyu imalatı gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde hem bölgede yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli su temini sağlamış hem de bölgedeki kayıp kaçak oranlarını kontrol altına almış olduk" diye konuştu.



Kırsal mahallelerdeki altyapı çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da İnegöl merkez mahallelerinin beklediği içme suyu hatlarının yenilenmesi projesinde sona geldi. Geçtiğimiz aylarda yapılan ihaleyle İnegöl merkez mahallelerinin içme suyu altyapısı 102 milyon TL'lik yatırımla yenilenecek. Gerçekleştirilecek bu yatırımla İnegöl İlçesi büyük bir hizmete daha kavuşmuş olacak. - BURSA