Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı - Son Dakika

Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

21.01.2021 12:15

Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı Tüm dünyada korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, Van'da kitap okuma oranını arttırdı.

Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

VAN - Tüm dünyada korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, Van'da kitap okuma oranını arttırdı.

Van'da, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma süreleri kısıtlanan vatandaşlar, evdeki vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Korona virüs salgını nedeniyle zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiren vatandaşların kitap okuma alışkanlığında büyük artış gözlendi. Salgından korunmak için 'evde kal' çağrılarına destek veren vatandaşlar, günlerinin büyük bir bölümünü kitap okuyarak değerlendiriyor. 7'den 77'e her yaştan insanın kitap okumak için kentin tek halk kütüphanesine geldiğini belirten Van Halk Kütüphanesi Müdiresi Aysun Dinçer Bektemir, bunun üye sayısını da olumlu etkilediğini söyledi. Korona virüs pandemisinin ilk başlarında insanların çekinerek kütüphaneye geldiğini aktaran Bektemir, "İnsanlar ilk başlarda neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Bunun yanında yine belli bir süre kapalı kaldık. O yüzden okuyucu sayımızda azalma olmuştu ama ondan sonra insanlar daha çok kütüphaneye gelmeye başladılar. Okulların kapanması nedeniyle adeta eğitim yükünü biz göğüsledik. İnsanlar normalde geldiklerinde bir kitap alırken pandemiden sonra 3-5 kitap almaya başladılar. Yine 65 yaş sınırlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan anneleri, babaları, dedeleri veya nenelerinin yönlendirmesiyle kütüphaneye gelenler oldu. Dedesine veya ninesine kitap almak için kütüphaneye gelen 17-18 yaşındaki gençlerden, kütüphanemize üye olanlar oldu. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi

Van Halk Kütüphanesine 27 bin 413 kişinin üye olduğunu dile getiren Bektemir, 2019 yılında 130 bin kişinin ziyaret ettiği halk kütüphanesini, 2020 yılında bu sayının 80 bin olduğunu kaydetti. Bu düşüşte kütüphanenin kapalı olmasının yanı sıra insanların ilk başlarda korktuğu için gelememesinin etkili olduğunu vurgulayan Bektemir, zamanla bunun aşıldığını söyledi. Halk kütüphanesinin ücretsizdir olduğunu ve TC'sini ibraz eden her vatandaşın üye olabildiğine dikkat çeken Bektemir, "Üyelerimiz, yetişkin bölümlerinden 3, çocuk bölümünden 5 kitap alıp 15 gün süreyle evlerine götürebilirler. İstemeleri halinde bir 15 gün daha süreyi uzatabiliyoruz. Yani bir ay kitap okuyucu da kalabiliyor" ifadelerini kullandı.

Van Halk Kütüphanesinde korona virüs ile mücadele kapsamında tüm kuralların uygulandığını da sözlerine ekleyen Bektemir, "Kitaplar okuyucudan geldiği zaman belli bir süre bekletildikten sonra raflara bırakılıyor. Kütüphaneye ateşi ölçüldükten sonra girebilen okuyucular, belli sayılarla içeri alınıyor" diye konuştu.

Korona virüs pandemisi nedeniyle kütüphanenin saat 10.00 ila 16.00 arası hizmet verdiğini dile getiren Bektemir, "İnşallah her şey normale döndüğü zaman kütüphanemizde normal mesai saatimiz olacak. Aynı zamanda cumartesi günü de açık olacağız" dedi.

Vatandaşlar ise evlerde kaldığı için canlarının sıkıldığını ve bu nedenle kitap okumaya başladıklarını söyledi. Kimi vatandaşlar haftada bir kitap okuduğunu ifade ederken, kimileri ise haftada üç kitap bitirebildiğini söyledi.

Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı
Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı
Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı
Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

Koronavirüs, Kitap, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı - Son Dakika


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