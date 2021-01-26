Pandemi ne zaman bitecek?

Türkiye'nin pandemi sürecinde açıklamalarını ilgiyle takip ettiği Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TÜRSAB TV'de Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker'in hazırlayıp sunduğu 'Covid-19 ve Turizm' programına konuk oldu.

Maskesiz mesafesiz turizm 2021'de mümkün olacak mı?

TÜRSAB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker, 'Covid-19 ve Turizm' programında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a ilk olarak pandeminin ne zaman sonlanacağına dair öngörüsünü sordu. Daha önce yaşanan pandemilerin, virüsün mutasyona uğraması ve daha az zararlı hale gelmesiyle iki yıl içinde bittiğini söyleyen Mehmet Ceyhan; bir yılın geride kaldığını, mevcut şartlarda maskesiz mesafesiz hayata geçiş için tarih vermenin henüz mümkün olmadığını söyledi. Pandeminin beş safhadan oluştuğunu belirten Ceyhan, alınan önlemlerin gevşetilmesiyle Türkiye'nin üçüncü safhadan ikinci safhaya geri döndüğünü ancak şu anda yeniden üçüncü aşamaya geçme noktasına geldiğini belirtti. Hastalığa yakalananların yüzde 90'ının belirti göstermediğini, salgının bitmesi için tüm dünyanın belli bir düzeyin altına inmesi gerektiğini vurgulayan Ceyhan, bunun bir seneden önce mümkün görünmediğinin altını çizdi.

Aşı, pandeminin bitişinde etkili olacak mı?

Aşı ile pandeminin bitmesi için toplumun en az yüzde 60'ının aşı ile bağışıklık kazanması gerektiğini söyleyen Prof Dr. Mehmet Ceyhan; "Türkiye önümüzdeki kış aylarında bağışıklamaya ulaşabilir" dedi. Tüm dünyada aşının yapılış hızı ve tedarik sürecinde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Ceyhan, pandeminin sona ermesi için toplumun tamamının aşılanması gerektiğinin vurguladı.

Yurt dışı bağlantılı turizm faaliyetleri ne zaman başlayacak?

'2021 yılında yurt dışından turist akışı hız kazanır mı?' 'Türkiye'den yurt dışına tatile gitmek mümkün olabilir mi?' Hasan Eker, seyahat acentalarının merak ettiği iki soruyu Mehmet Ceyhan'a sordu. Ceyhan, "Türkiye'ye turist gelen ülkelerde vaka sayıları yüksek seyrediyor. Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde vaka sayısı kontrolü, daha geç olacak gibi görünüyor. Vaka kontrollerinin sağlanması bir seneden kısa bir süre içinde mümkün görünmüyor. Dünyanın her yerinde vaka sayıları 10'nun altına düşerse kendimizi güvende hissedebiliriz. Turizm açısından rahatlamak için bütün dünyada sayıları belirli bir düzeyin altına indirmek lazım. Türkiye ile bağlantısı olan ülkelerde vaka sayısı inmiyorsa bu durumdan etkileniriz. Bütün ülkelerdeki vaka sayılarını azaltmak için ortaklaşa hareket etmek lazım. Yoksa sadece bizdekini azaltmak işimize yaramıyor" sözleriyle dünya çapında salgının kontrolünün önemine dikkat çekti.

"Kongre turizmi sonbaharda başlayabilir"

Sonbahar aylarına yönelik hibrit kongreler için çalışmalarımız başladı diyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Eker, Mehmet Ceyhan'a "Sonbaharda kongre yapmak mümkün mü?" sorusunu da yöneltti. Ceyhan, "Sonbahar aylarında kongrelerin yüz yüze yeniden başlama olasılığı var. Birincisi; virüs ne kadar mutasyona uğrayacak? İkincisi; mutasyon meydana gelecek mi gelmeyecek mi? Mutasyonla pandemi bitecekse daha önceki pandemilerin seyrine bakarak böyle bir olasılık var" dedi. Şimdiden çalışma grupları oluşturarak kongrelerin nasıl olacağının planlarının yapılıp, hazırlıklara başlanması gerektiğini belirtti.

Bu yıl hac yapmak mümkün olacak mı?

Hasan Eker, Türkiye'de en çok merak edilen sorulardan biri olan 'Bu yıl Hac yapılabilecek mi?' sorusunu da gündeme getirdi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgının gidişatı ve aşılanma oranına baktığınızda Müslüman ülkeler, diğer ülkelerden önce bitiremeyecek görünüyor. En çok Hacca gidecek insanın yaşadığı Hindistan, Malezya, Endonezya gibi ülkeler korona ile iç içe. Dolayısıyla aşılama oranlarına bakılınca bu ülkelerin aşılanma oranları çok yüksek değil. Bu nedenle, Hacca gidecek ülkelerin büyük çoğunluğu sorun yaşıyor. Aşılanma oranları çok yüksek değil" dedi.