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Pandemi süreci bıçakçılara yaradı - Son Dakika

Pandemi süreci bıçakçılara yaradı

30.09.2021 12:11
Pandemi süreci bıçakçılara yaradı, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yatağan Mahallesi'nde üretilen bıçak ve diğer benzeri ürünler yok satıyor.

Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yatağan Mahallesi'nde üretilen bıçak ve diğer benzeri ürünler yok satıyor.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde 800 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimi ile üretilen bıçak başta olmak üzere bütün ürünler yok satıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi tüm ürünlerini satan üreticiler bu durumdan oldukça mutlu.

"En büyük özelliğimiz ata mesleğimiz olması"

Pandemi sürecinden büyüyerek çıktıklarını söyleyen Bıçak İmalatçısı Osman Yürektürk "Yaklaşık 22 yıldır Yatağan'da bıçak imalatçısıyım. Yatağan'ın 800 yıllık geçmişi var. En büyük özelliğimiz ata mesleğimiz olması ve ürünlerimizin el ürünü olması. Fabrikasyon değil sadece el emeği ile yapılmış olması. Dışarıdan gelen, başka illerden gelen vatandaşları bizim ürünlerimizi çok beğeniyor hayranlıkla karşılıyorlar. Biz burada başta bıçak, kılıç, av bıçağı, et satırı, kurban bıçakları olmak üzere aklınıza gelebilecek her türlü ürünü biz burada üretiyoruz. Bu pandemi sürecinden de büyüyerek çıktık. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek ve ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtma, satma imkanı bulacağız" dedi.

"YATAĞAN DÜNYADA BIÇAK ÜRETİLEN 28 YERDEN BİRİSİ"

Bıçak pazarlamacısı Feridun Öztürk ise, Yatağan'da özellikle gelişmek ve bıçakları tanıtmak için markaya ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yatağan dünyada bıçak üretilen 28 yerden birisi olarak kabul edildi. Fransa'da düzenlenen 1'inci Bıçakçılık Festivalinde Türkiye'den sadece Yatağan seçildi. Yatağan olarak ürünlerde çok iyi durumdayız. Ancak bunları tanıtım ve markalaşma konularında maalesef istediğimiz yerlerde değiliz. Bu eksikliklerimizi de en kısa sürede kapatacağımızdan eminim. O zaman çok daha iyi şartlarda, üreticinin emeğinin karşılığını en iyi şekilde, en iyi şartlarda aldığı bir Yatağan görmek bizleri çok mutlu eder. O zaman çok daha iyi üretme ve satma imkanı bulmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

(Atilla Özer - Ömer Beyazoğlu-İHA)

Serinhisar, Türkiye, Pandemi, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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