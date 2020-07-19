Pandemi sürecinde çiftlerin fotoğraf mekanı tarihi "İçkale" oldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi, hayatlarını birleştirecek çiftlerin düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve yeni normalleşme döneminde açılan düğün salonlarının ardından evlenecek çiftler, fotoğraf çektirmek için açık alanları tercih etmeye başladı.

Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi de düğün ve nişan fotoğrafları için açık alanı tercih eden çiftlerin uğrak yeri haline geldi.

Özellikle hafta sonu yoğunluğun yaşandığı İçkale'de çiftler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme ve Atatürk Müzesi çevresinde fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

Valilikten çiftlere destek

Damat Adem Sarı, AA muhabirine, düğünü 3 ay önce yapmayı kararlaştırdıklarını ancak Kovid-19 nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Düğünlerini Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda yapacaklarını ifade eden Sarı, fotoğraf için de dış çekimi tercih ettiklerini belirtti.

Sarı, şöyle konuştu:

"Sağ olsun valilik buradaki çekimler için çiftlerin girişini ücretsiz yapmış. Biz de Diyarbakır'ımızın en eski yerlerinden biri olan İçkale'yi tercih ettik, mutluyuz. Burası Diyarbakırımızın en güzel yeri. doğal manzarası var? Önceliğimiz Diyarbakır'ın en tarihi, en kadim yerlerinden olan İçkale oldu. Bu tarihi alanda mutluluğumuzu ölümsüzleştiriyoruz."

"Arkamızda Sur önümüzde Hevsel Bahçeleri var"

Damat Halil Doğan Sayılı ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğün yapmayacaklarını, sadece nikah kıyacaklarını söyledi.

Birçok ülke gezdiğini ancak hiçbirinde böyle güzel manzara görmediğini işaret eden Sayılı, düğün çekimi için de böyle güzel bir yeri tercih ettiklerini aktardı.

Sayılı, şöyle konuştu:

"Sahabeler şehri olan Diyarbakır'ımızın güzel surları ve müzesi varken başka bir yer tercih edilmezdi. Arkamızda Surlar önümüzde Hevsel Bahçeleri var. Bunlar zaten Diyarbakırımızın tarihi alanlarıdır. Dolayısıyla böyle bir yer tercih edilmelidir. Pandemi süreci dolayısıyla hiç kimse bizim yüzümüzden mağdur olmasın dedik."

Gelin Leyla Yağmur da Pandemi nedeniyle iç çekimi tercih etmediklerini, dış çekim için doğal stüdyo olan İçkale'yi tercih ettiklerini vurgulayarak, "Burası Diyarbakır'da dış çekim mekanları olarak tercih edilecek yerlerden birisidir. Tarihi ve doğal ortam olduğu için burayı tercih ettik. Burası çok hoşumuza gitti." dedi.

"Pandemiden dolayı talepler daha fazla oldu"

Fotoğrafçı Murat Dağ, Diyarbakır'da günde 3-4 gelinin fotoğraf çekimini yaptıklarını söyledi.

Son süreçte Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda fotoğraf çekimine rağbet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Pandemiden dolayı talepler daha fazla oldu. Düğünler kır düğün salonlarına döndü, biz de dış çekime geçtik. Herkes dış çekimine yoğunlaştı. Çekimler burada daha iyi hem de Diyarbakır'ın tanıtımı olarak ön plana çıkıyor. Gelinlerimiz de çekimlerin hepsini müzede istediğinden dolayı daha güzel fotoğraflar çıkıyor."